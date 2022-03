Nantes : un nouveau convoi humanitaire parti pour rejoindre l'Ukraine

Un nouveau convoi humanitaire est parti de Nantes à destination de l'Ukraine mardi 22 mas dans l'après-midi, le deuxième en quelques jours. Un premier camion rempli de dons avait déjà rejoint la frontière côté polonais en fin de semaine.

Cette fois, ce deuxième camion rempli également, d'une capacité de 24 tonnes, ira jusqu'à la frontière slovaco-ukrainienne. Ensuite, des fourgonnettes ukrainiennes achemineront ces dons vers plusieurs villes du pays.

Christian Ferkous, prêt pour le départ vers l'Ukraine à bord de son camion. Copier

33 palettes de dons

Plus que quelques palettes à charger dans le camion, et c'est le grand départ pour Christian Ferkous, transporteur routier à l'international chez les Transports Lahaye. Il sera seul jusqu'à la frontière ukrainienne. C'est lui qui a eu l'idée de ce convoi. "J'ai demandé à mon patron de pouvoir partir en Ukraine et il m'a dit 'O.K, je te suis, vas-y !, raconte-t-il. C'est beaucoup de boulot et beaucoup de tracas. Mais ça en vaut la peine."

Je me dis que si je peux leur apporter quelque chose, que les gamins retrouvent un peu le sourire, ça vaut le coup. - Christian Ferkous, conducteur du convoi

Derrière ses lunettes, le regard vert de Christian s'embrume. "Je pense à tous les gamins qui souffrent, toutes ces familles qui sont détruites. Je me dis que si je peux leur apporter quelque chose, que les gamins retrouvent un peu le sourire, ça vaut le coup."

A bord de son camion, 33 palettes de dons : du matériel médical et de la nourriture principalement, des produits de première nécessité, mais aussi des sacs de couchage, des couvertures ou des tapis de sol.

Un à deux camions chaque semaine vers l'Ukraine

La collecte de produits destinés à l'Ukraine se poursuit (la liste des produits recherchés ici).

Des dons stockés dans le hangar de l'ancien MIN de la ville, sur l'île de Nantes. "On a aujourd'hui _l'équivalent d'un stock de six camions comme celui-ci_. Tout ce qui est là est mis en palettes et prêt à envoyer. On attend juste la confirmation pour savoir où faire le pont avec les camions ukrainiens", explique Valentin Gauffre, bénévole en charge de la coordination pour l'association Tryzub.

L'association franco-ukrainienne Tryzub, qui organise la collecte des dons en lien avec la Maison de l'Europe, espère arriver à faire partir chaque semaine un à deux camions pour l'Ukraine.

Du matériel médical et de la nourriture constituent la majorité du chargement du camion. © Radio France - Leïla Méchaouri

33 palettes sont acheminées dans ce camion à destination de l'Ukraine. © Radio France - Leïla Méchaouri