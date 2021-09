Naval Group : le contrat australien serait sur le point de tomber à l'eau

Voilà plusieurs mois que la presse australienne se fait l'écho de remises en question du contrat signé en 2016 entre le constructeur Naval Group et les autorités australiennes. Mais ce mercredi 15 septembre, l'Australie semble avoir donné le coup de grâce à ce contrat dit "du siècle".

Toujours d'après la presse australienne, le gouvernement aurait conclu un nouvel accord tri-partite avec les Etats-Unis et le Royaume-Uni pour la construction de sous-marins à propulsion nucléaire. Le premier ministre australien Scott Morrison aurait tenté vainement de joindre aujourd'hui Emmanuel Macron, le président de la République, pour l'informer de ce choix et de l'abandon du contrat en cours avec Naval Group. De son côté, le président américain Joe Biden devrait s'exprimer dans la soirée sur ce sujet.

Naval Group dans l'attente d'une communication officielle

Du côté de Naval Group, on ne commente pas ce qui, pour l'instant, n'a donné lieu à aucune confirmation politique officielle. Du côté de la communication, on se contente de redire que, contrairement aux accusations rapportées régulièrement dans les médias australiens, Naval Group respectait pour l'instant le calendrier et le coût prévu pour les différentes étapes du contrat. En l'occurrence, après une phase d'études préliminaires consistant à définir les caractéristiques des sous-marins, le constructeur naval venait de remettre ses dernières propositions concernant les plans des futurs bâtiments. Et le groupe l'assure, ils étaient conformes aux attentes des équipes techniques australiennes.

Ainsi, si l'annonce d'un retrait de l'Australie du contrat avec Naval Group devait se confirmer, elle serait dû, toujours selon la communication de Naval Group, uniquement à un revirement politique, à un changement de priorités des autorités australiennes. En l'occurrence, le souhait désormais de disposer de sous-marins à propulsion nucléaire et non conventionnelle.

D'importantes répercussions pour le Cotentin

En tout état de cause, la fin du contrat aurait d'importantes conséquences pour l'ensemble de Naval Group, et notamment pour l'implantation cherbourgeoise du groupe. Les répercussions seraient également importante pour la ville même de Cherbourg-en-Cotentin qui accueille depuis 5 ans de nombreuses familles australiennes et a organisé une partie de sa coopération internationale avec l'Australie et la région d'Adélaïde.