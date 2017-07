Naval Group : le Premier ministre Malcolm Turnbull inaugure le bâtiment australien

Le Premier ministre australien, accueilli par la ministre des Armées Florence Parly, a inauguré le bâtiment du "contrat du siècle" sur le site de Naval Group, à Cherbourg. Une cinquantaine d'ingénieurs australiens vont y travailler à partir d'août afin de préparer le transfert de compétences.

C'est une grande étape dans ce qu'on appelle le "contrat du siècle". Le bâtiment qui accueillera la cinquantaine d'ingénieurs australiens à Cherbourg a été inauguré par le Premier ministre en personne, Malcolm Turnbull, accompagné par la ministre française des Armées, Florence Parly. Ce bâtiment, installé dans la zone internationale de Naval Group, permettra aux équipes australiennes de travailler sur la conception des sous-marins et à la préparation du transfert de compétences puisque ces douze sous-marins seront entièrement fabriqués à Adélaïde, en Australie.

"C'est l'ouverture d'un territoire australien dans le Cotentin, ce n'est pas banal mais c'est aussi la transition entre une longue histoire de plus de 100 ans entre la France et l'Australie et une nouvelle histoire qui va durer plus de 50 ans, qui va associer Cherbourg et Adélaïde" affirme Hervé Guillou, le PDG de Naval Group.

Ce contrat, estimé à 34 milliards d'euros, est le plus gros contrat militaire jamais signé par l'Australie. "Nous avons fait le bon choix" a déclaré Malcolm Turnbull lors de son discours. "J'estime que c'est un projet qui touche plusieurs générations. Cinquante Australiens vont travailler ici et s'assurer du transfert de compétences. Ils pourront ensuite transmettre leurs connaissances en Australie aux jeunes ingénieurs, aux officiers qui débuteront, eux, leur carrière. Et c'est ce qui nous donnera la capacité souveraine de protéger notre nation."

Cette visite a également permis de souligner l'amitié qui lie la France à l'Australie. "Nous avons des intérêts communs dans la zone Asie-Pacifique, nous sommes également contributeurs au sein de la coalition qui lutte contre l'État islamique. Donc il y a beaucoup de raisons pour que ce partenariat se développe et renforce encore les relations entre nos deux pays" a déclaré la ministre des Armées Florence Parly.

Les premières familles australiennes vont arriver à partir du mois d'août et s'installeront dans le Cotentin pour plusieurs années. Les premières pièces des sous-marins, inspirés des nouveaux modèles Barracuda, seront assemblées en 2021 en Australie.