Netflix annonce la fin de la série "House of Cards"

Le groupe Netflix a annoncé dans la nuit de lundi à mardi que l'une de ses séries phare "House of Cards", s'arrêtera après la 6e saison, en cours de tournage. Une annonce qui intervient quelques heures après que la star de la série, Kevin Spacey, a été accusé de harcèlement sexuel.

"House of Cards" s'arrêtera l'été prochain, après six saisons. C'est le groupe américain Netflix, producteur et diffuseur de la série, qui l'a annoncé dans la nuit de lundi à mardi. Le tournage de la sixième saison, la dernière donc, vient de commencer.

La fin de la série "pas liée aux accusations" de harcèlement sexuel

Cette annonce intervient quelques heures à peine après que l'acteur principal de la série, Kevin Spacey, a été accusé par un comédien de la série Star Trek, Anthony Rapp, de l'avoir harcelé sexuellement alors qu'il n'avait que 14 ans, en 1986.

Netflix et la société qui coproduit la série, Media Rights Capital, se sont toutes deux dites "profondément troublées par les informations (...) concernant Kevin Spacey". Mais une source proche du dossier assure que la fin de la série "n'était pas liée aux accusations de dimanche".

Lettre d'excuses

"Les responsables des deux sociétés (de production, ndlr) sont arrivées à Baltimore cet après-midi pour rencontrer les acteurs et s'assurer qu'ils continuent à se sentir en sécurité et soutenus", expliqué un communiqué commun, qui précise que Kevin Spacey, qui incarne aux côtés de l'actrice Robin Wright le sénateur puis président des Etats-Unis Frank Underwood, n'est pas sur le planning du tournage actuellement.

Kevin Spacey, acteur oscarisé deux fois, a publié rapidement sur Twitter une lettre d'excuses dans laquelle il avoue ne pas se souvenir s'il a effectivement, ou non, commis ce fait de harcèlement sexuel sur un acteur alors mineur. Il en a profité pour révéler son homosexualité, et a été accusé par certains commentateurs de tenter de faire diversion.