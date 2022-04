Netflix perd des abonnés pour la première fois en plus de 10 ans

Après des années de conquête des utilisateurs à grande vitesse, le géant du streaming Netflix a perdu 200 000 abonnés dans le monde au premier trimestre 2022 par rapport à fin 2021, une première depuis plus de dix ans. La nouvelle a fait dégringoler l'action de 25% mardi 19 avril, lors des échanges électroniques après la clôture de la Bourse de New York. La chute est rude, surtout que le pionnier du secteur avait prévu de gagner 2,5 millions d'abonnés supplémentaires mais en a, au contraire, perdu, ramenant son total à 221,64 millions d'abonnements.

La guerre en Ukraine y est pour quelque chose

Cette baisse a été en partie causée par la suspension du service en Russie, qui a entraîné une perte nette de 700 000 abonnements. "Sans cet impact, nous aurions eu 500.000 abonnements supplémentaires" par rapport au dernier trimestre, a précisé Netflix dans son communiqué de résultats. Netflix souffre aussi de la concurrence de plus en plus rude avec Disney+, Amazon prime vidéo, ou encore Apple TV. C'est aussi la fin de la croissance liée à la pandémie de Covid-19, quand des millions de personnes sont restées enfermées devant leurs écrans.

Faire la chasse aux partages de compte

Pour rectifier le tir, Netflix veut renforcer la lutte contre le partage de compte. La plateforme estime que plus de 100 millions de foyers ne payent pas d'abonnements. Début mars, le groupe a lancé des tests dans des pays sud-américains pour facturer à ses clients l'ajout de profils supplémentaires à leur compte. La plateforme prévoit d'installer ce système sur ses principaux marchés d'ici un an. "On ne cherche pas à empêcher les gens de partager, mais on va vous demander de payer un peu plus pour le faire", a résumé Greg Peters, le directeur des opérations. Pour continuer à attirer du monde, Netflix envisage désormais de proposer des abonnements moins chers, avec de la publicité, d'ici un an ou deux.

Pour diversifier ses sources de revenus, l'entreprise s'est aussi lancée dans le marché lucratif des jeux vidéo. En septembre, la société a racheté son premier studio de jeux vidéo, Night School Studio, une start-up californienne. Et en novembre, elle a lancé plusieurs jeux mobiles pour ses abonnés, dont certains inspirés de l'univers de la série de science-fiction et d'horreur Stranger Things.