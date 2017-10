New York : une fusillade à Manhattan fait "plusieurs morts" et des blessés, selon la police

Une fusillade a fait "plusieurs morts et de nombreux blessés" dans le quartier de Manhattan ce mardi, a annoncé la police de New-York. Le conducteur d'un camion aurait foncé sur une piste cyclable. Il a été arrêté par la police.

Plusieurs personnes ont été tuées et de nombreuses autres ont été blessées dans une fusillade mardi après-midi dans le sud de Manhattan, a indiqué la police new-yorkaise. La police a indiqué sur Twitter que plusieurs personnes ont été tuées après qu'un véhicule a foncé dans des piétons et des cyclistes. Le suspect a été arrêté. Le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, était attendu sur place.

BREAKING: Reports of Multiple People Shot In Manhattan After Man In Truck Ran Over Pedestrians. pic.twitter.com/LibaZ4b7w7 — Wired Sources (@WiredSources) October 31, 2017

The vehicle struck multiple people on the path. There are several fatalities and numerous people injured. — NYPD NEWS (@NYPDnews) October 31, 2017

Le conducteur d'un véhicule a foncé sur la piste cyclable

La police de New York a indiqué qu'un camion avait pénétré sur la piste cyclable, aurait heurté des cyclistes et serait sorti du véhicule avec des armes factices. Les faits ont eu lieu vers 15h heure local (20h à Paris) et étaient terminés vers 16h heure locale. "Il n'y a plus de menace active", a tweeté un porte-parole de la mairie.

Video shows large police response in Lower Manhattan after reports of shots fired. https://t.co/kcQD2fXckkpic.twitter.com/vdUmF6UXGS — ABC News (@ABC) October 31, 2017