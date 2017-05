New York : une voiture fonce sur des piétons, au moins un mort et 19 blessés, la police évoque un "accident isolé"

Une voiture a renversé des piétons ce jeudi en fin de matinée sur Times Square à New York, faisant au moins un mort et 19 blessés. Le conducteur a été arrêté, annonce la police, qui évoque la piste d'un "accident isolé". L'homme était apparemment sous l'emprise de drogues ou d'alcool.

Une voiture a renversé des piétons jeudi en fin de matinée (peu avant 18h heure française), sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant au moins un mort et 19 blessés. Selon la correspondante de franceinfo sur place, le véhicule, de couleur rouge foncé, est monté sur un trottoir. Le choc a visiblement été très violent. Le conducteur du véhicule a été arrêté et placé en garde à vue, et il était apparemment sous l'emprise de drogue ou d'alcool, précise la correspondante de franceinfo sur place.

La voiture qui est montée sur un plot sur un trottoir à #timesSquare #NewYork @BFMTV pic.twitter.com/0T5b5Xg2L2 — Cédric Faiche (@cedricfaiche) May 18, 2017

Le quartier bouclé, un "accident isolé" selon la police

Tout le quartier est bouclé, les pompiers de New York ainsi que les véhicules de secours et la police sont sur place. Un homme a été arrêté, annonce la police, qui évoque la piste d'un "accident isolé". Le président des Etats-Unis est tenu au courant de la situation, selon son service presse.