INFOGRAPHIES - Coronavirus : comment la pandémie évolue dans le monde

Le nombre de cas de contamination par le nouveau coronavirus dépasse les 1,2 million dans le monde. L’Italie et l’Espagne sont les pays qui comptabilisent le plus de morts ce dimanche. France Bleu fait le point grâce à des infographies.

Voici l'évolution du nombre de décès dans les pays les plus touchés, alors que selon l'AFP qui reprend des sources officielles de chaque pays, le nombre de contaminations dépasse les 1,2 millions dans le monde, le nombre de décès atteint 65.272 décès, dans 190 pays.

La trajectoire de l'épidémie selon les pays. © Visactu -

En France, le Covid-19 cause de nouveaux décès chaque jour. Ce samedi soir, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, faisait état de 7.560 morts depuis le 1er mars, dont 2.028 décès dans les Ehpad, et 5.532 décès à l’hôpital. Depuis mercredi, les chiffres des personnes mortes dans les Ehpad sont également comptabilisés et communiqués. "Nous n’avons jamais eu autant de personnes en réanimation", a aussi précisé le directeur général de la santé.

Lueurs d'espoir en Espagne et Italie

L'Italie (15.362 morts) et l'Espagne (12.418) sont les pays au monde comptant le plus de morts. Mais en Espagne, le nombre de décès a diminué dimanche pour le troisième jour consécutif, à 674. La veille, en Italie, c'est le nombre d'hospitalisations en soins intensifs qui a diminué pour la première fois depuis que l'épidémie y a explosé il y a plus d'un mois, à 3.994 contre 4.068 la veille.

Ces baisses très relatives laissent toutefois entrevoir un léger espoir de ralentissement de la propagation du virus.

New York appelle à l'aide

Les États-Unis totalisent 8.503 décès. L'Etat de New York, le plus touché par le virus aux Etats-Unis, a annoncé 630 nouveaux décès en une journée, son pire bilan sur 24 heures. Le maire de New York a d’ailleurs lancé un appel à la mobilisation générale des personnels médicaux, estimant avoir besoin de l'aide de 45.000 professionnels supplémentaires. Le président Donald Trump a annoncé que les Américains devaient se préparer à "l'horrible" et à "beaucoup de morts".

Au Royaume Uni, l'AFP totalisait samedi 4.313 morts, dont un enfant de 5 ans. La reine Elisabeth II doit s’exprimer lors d’une allocution télévisée exceptionnelle ce dimanche soir.

Ci-dessous les courbes des décès enregistrés depuis le début de l'épidémie dans chaque pays. Le jour J (début de la courbe) correspond au jour où 10 personnes sont mortes du Covid-19.

La trajectoire de l'épidémie selon les pays © Visactu -

La trajectoire de l'épidémie de Covid-19 selon les pays (nombre de décès). © Visactu -