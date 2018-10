Nomination du juge Kavanaugh à la Cour suprême américaine : "une mauvaise nouvelle pour les droits des femmes"

Marlène Shiappa, la secrétaire d’Etat en charge de l’Egalité entre les femmes et les hommes a réagi ce dimanche à la nomination quelques heures plus tôt de Brett Kavanaugh, un juge ouvertement misogyne et accusé plusieurs fois d’agressions sexuelles, à la Cour suprême des Etats-Unis.