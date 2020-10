Normandie pour la paix : le prix Liberté décerné à une jeune militante saoudienne

Une jeune saoudienne récompensée ce vendredi à l'occasion de la 3 eme édition du Forum "Normandie pour la paix". Loujain Al-Hathloul, 31 ans, militante des droits des femmes, a été désignée lauréate du prix Liberté 2020, succédant ainsi à Greta Thunberg.

Le combat de ma sœur est universel

La jeune femme étant emprisonnée depuis deux ans en Arabie saoudite pour avoir conduit une voiture, ce sont donc ses sœurs qui ont reçu le trophée. La cérémonie a été marquée par le discours émouvant de sa cadette, Lina. "Ce prix Liberté vise à sensibiliser à la liberté, à la paix et aux droits humains. le combat de Loujain s'inscrit pleinement dans de ces objectifs" a-t-elle déclarée sous les yeux de sa grande sœur Alia.

Ma sœur paie son combat au prix fort, au prix de sa liberté

La jeune femme a ensuite poursuivi son discours : "Le combat de ma sœur est universel, c'est un combat qui repose fondamentalement sur la volonté d'assurer l'égalité et la dignité pour tous. Loujain l'a bien compris et elle paie son combat au prix fort, au prix de sa liberté. Nous avons l'intime conviction que ce prix va avoir un impact réel et concret sur Loujain d'abord, le fait de se savoir soutenue lui procure des forces que les conditions de sa détention épuisent, sur les droits des femmes ensuite, qui, nous le voyons, constituent pour la jeunesse ce qui est encourageant."

C'est sur ces mots que la 3 eme édition du Forum Normandie pour la paix a pris fin. La prochaine édition aura lieu, normalement, en juin prochain. A condition que le covid-19 ne refasse pas des siennes...