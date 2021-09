"Nos familles sont en danger de mort" : trois Afghans accueillis à Bordeaux depuis fin août témoignent

Djahanguir, Rayhan et Zahin (prénoms d'emprunt) ont tous les trois la vingtaine. Ils font partie des 51 réfugiés Afghans accueillis à Bordeaux depuis le 27 août dernier. Après la décision de la France d'accueillir des Afghans, ils sont arrivés le 26 août à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle de Paris, avant d'être transférés dans la nuit jusqu'en Gironde. Ils ont accepté de témoigner.

"La situation empire de jour en jour"

S'ils ont pu monter dans un avion à Kaboul pour fuir le nouveau régime des talibans, c'est parce que les membres de leurs familles respectives ont travaillé auparavant avec l'Etat Français. "C'est pour ça que la France nous a aidé" témoigne Zahin. "Nous avons été escortés par un avion militaire français jusqu'à Abu Dhabi d'abord, puis jusqu'à Paris. _Tous ceux qui ont travaillé avec des entreprises ou des gouvernements étrangers sont en danger de mort_, et leurs proches aussi." Rayhan, lui aussi, peut témoigner de ce danger. Son beau-frère, qui travaillait pour la France, a été tué il y a environ huit ans par les Talibans.

De son côté, Djahanguir a fui le pays à cause de son statut de journaliste.

Tous les trois ont encore des proches sur place, avec qui ils sont en lien régulièrement par téléphone. Ils sont évidemment très inquiets pour leur sécurité : "Nos familles sont en danger de mort" répètent les trois hommes.

Ils font appel aux Nations Unies et aux gouvernements occidentaux pour continuer à aider les Afghans qui veulent quitter le pays : "les Talibans ne changeront pas".

Hébergement temporaire

Djahanguir, Rayhan et Zahin vivent donc pour le moment dans un centre prêté par la mairie de Bordeaux, dont l'adresse doit rester confidentielle pour des raisons de sécurité. C'est l'association France Horizon qui s'est occupée de tout organiser en urgence. Elle a été prévenu le 26 août au matin de l'arrivée des 51 réfugiés pour la nuit suivante. Dans le groupe, des hommes seuls mais aussi des familles : une quinzaine d'enfants au total, le plus jeune a 18 mois.

"Tout s'est fait très rapidement" explique Julie Demellier, coordinatrice sociale. "La mairie a réagi dans la journée, nous a prêté le lieu, et on a pu aller le visiter." A leur arrivée, les réfugiés ont été confinés durant 10 jours en raison de la crise sanitaire, puis testés avant de pouvoir sortir ; tous étaient négatifs.

"On a répondu à leurs besoins immédiats : vêtements, alimentation, problématiques de santé" poursuit Xavier Fivria, chargé de mission à France Horizon. Puis, rapidement, l'office Francçais de l'Immigration, les a orienté vers des Centres d'accueil de demandeurs d'asile (CADA) afin de commencer les procédures de demande d'asile auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides).

Le centre d'accueil actuel est donc destiné à être très temporaire : dès ce vendredi, une trentaine de réfugiés en sera déjà partie.

Djahanguir et Zahin espèrent pouvoir rester à Bordeaux. Rayhan, lui, espère pouvoir s'installer à Pau avec sa sœur et ses nièces.