"On nous demande ce qui se passe réellement" : le consulat d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine assailli d'appels

Le consulat d'Ukraine en Nouvelle-Aquitaine installé à Bordeaux est assailli d'appels depuis l'invasion des troupes russes en Ukraine ce jeudi matin. Plusieurs centaines d'appels et autant de mails de ressortissants ukrainiens mais aussi de Français inquiets pour leurs proches sur place ou encore d'entreprises qui ont des employés là-bas. "On a petit peu tous les cas de figure aujourd'hui", témoigne le consul honoraire, Laurent Fortin. La Nouvelle-Aquitaine accueille entre 8.000 et 10.000 ressortissants ukrainiens.

Comment rapatrier les Ukrainiens dans l'espace Schengen ?

"On nous demande ce qui se passe réellement sur place, poursuit-il.Laurent Fortin s'efforce de relayer toutes les informations communiquées au fur et à mesure par l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères. "Des informations qui sont d'ailleurs données de façon très pertinentes", selon lui. Ils sont nombreux à l'interroger aussi sur les possibilités de rapatrier les Ukrainiens dans l'espace Schengen.

Mais le consul honoraire en Nouvelle Aquitaine doute fortement de cette éventualité. "L'Ukraine est en état d'urgence depuis ce matin", rappelle-t-il. Les frontières sont fermées et l'armée est chargée d'assurer le maintien de l'ordre à la place de la police depuis que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky a instauré la loi martiale dans tout le pays.

"Hier je vous aurais dit de façon très candide que je ne pensais pas que monsieur Poutine aurait agressé l'Ukraine, admet Laurent Fortin. La population ukrainienne est très attachée à son sol et cela sera extrêmement compliqué pour les troupes russes de se maintenir en Ukraine, estime-t-il. La population est prête à résister."