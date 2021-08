L'opération française d'évacuation de l'Afghanistan prend fin ce vendredi, avec un dernier vol depuis Kaboul. Les réfugiés afghans en France qui ont lancé des procédures de réunification familiale craignent que toutes leurs démarches soient interrompues, et que leurs proches ne puissent pas venir.

"Nous ne reverrons peut-être plus jamais notre famille", la crainte des réfugiés afghans en France

Abdel et Ahmadi n'arrivent pas à faire venir leur famille afghane en France.

Leur espoir de revoir leurs proches s'envole avec le dernier avion français au départ de l'Afghanistan. Une vingtaine de réfugiés afghans sont actuellement hébergés au Centre provisoire d'hébergement de Massy en Essonne. La plupart sont engagés depuis des mois ou des semaines dans une procédure de réunification familiale. Ils ne sont pas parvenus à faire embarquer leurs proches dans les avions de l'opération d'évacuation de l'armée française, ils craignent désormais qu'aucune démarche n'aboutisse.

Ahmadi est sans nouvelles de sa femme et ses enfants, ils ont fuit leur ville d'Andara il y 15 jours. Depuis ils sont à la rue, à Kaboul : "les banques sont fermées, il n'ont plus de quoi s'acheter à manger. J'ai une fille, une jeune fille, je veux qu'elle vienne en France". Impossible d'obtenir des visas pour ses proches, depuis plusieurs mois, les autorités afghanes ne délivrent plus de documents.

Comme Arradi, le frère de Feresteh a obtenu l'asile en France, il a lancé une procédure de réunification (un droit attribué à tous les exilés accueillis sur le sol français) pour faire venir sa famille. Mais face à la lenteur des démarches, et à l'annonce d'une arrivée imminente des Talibans à Kaboul, il a décidé de retourner les chercher, il n'a pas pu prendre un avion pour rentrer en France. "Mon frère est en danger", angoisse la jeune femme, "si les Talibans apprennent qu'il a vécu en France, ils le prendront".

Une fois le pont aérien entre Kaboul et Paris rompu, "personne ne sortira du pays, internet risque de s'arrêter", prédit de son côté Laetitia Mounier, travailleuse sociale au centre d'accueil pour réfugiés de la Cimade à Massy. Selon elle, il sera bientôt impossible de fuir l'Afghanistan par les frontières avec les pays voisins dont l'Iran et le Pakistan, toute tentatives d'exil sera alors entravée. Autre mauvais signal pour la Cimade. Cette semaine le Conseil d'Etat a rejeté le recours de réfugiés Afghans en France, ils demandaient un rapatriement immédiat de leurs familles, pour lesquelles ils avaient engagé des procédures de réunification familiale.

La France met fin aux évacuations de rapatriés français et de réfugiés afghans ce vendredi. Plus de 2.000 Afghans ont été évacués vers la France depuis le 15 août dernier.