Nouveau rassemblement en soutien à l'Ukraine à Valence : Nicolas Daragon prêt à accueillir des réfugiés

Ils étaient environ 200 à s'être donné rendez-vous devant la Fontaine Monumentale de Valence, ce dimanche 27 février. Un nouveau rassemblement, après le premier qui s'est tenu vendredi soir, en soutien au peuple Ukrainien.

Dans la foule, ce dimanche, Nicolas Daragon, le maire de Valence, était présent, ainsi qu'Elodie Degiovanni, la préfète de la Drôme. Depuis le début de la guerre en Ukraine, jeudi 24 février, plusieurs maires français ont déclaré qu'ils se tenaient prêts à accueillir des réfugiés ukrainiens, à Lille,Lyon, Nancy ou encore Saint-Etienne, par exemple. Ce sera le cas également à Valence, confirme Nicolas Daragon : "Des familles de Valentinois m'ont d'ores et déjà écrit pour me dire qu'ils sont prêts à accueillir des Ukrainiens", explique-t-il.

S'il y a des réfugiés ukrainiens, on ouvrira nos portes parce qu'il n'y a aucun doute : ce sont bien des réfugiés, des gens qui sont bombardés, terrorisés et qui ne peuvent plus se maintenir dans leur pays - Nicolas Daragon, maire de Valence