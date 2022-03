Nouveau rassemblement pour les réfugiés ukrainiens place Masséna à Nice

Minute après minute on voit le cortège grossir, peu après 18 heures ils sont une cinquantaine. Avec eux les manifestants sont venus avec des drapeaux de toute l’Europe de l’Est. Ukrainien bien sûr, Géorgiens mais aussi Tchétchènes.

Parmi les présents, Aron, lui a fui la guerre en Tchétchénie il y a plusieurs années. Il sait ce que c’est de voir son pays attaqué par la Russie et évidemment ce que vit l’Ukraine en ce moment ça le touche beaucoup. Il a même les larmes aux yeux en en parlant.

Ukrainiens, Tchétchènes et géorgiens sont rassemblés avec les associations de défense des droits de l'Homme © Radio France - Manon Derdevet

Dans le cortège on trouve aussi des associations: Amnesty, la Cimade, avec leur panneaux stop aux attaques contre les civils. Et puis des ukrainiens de Nice enroulés dans leur drapeau bien sûr très émus qui crient depuis des semaines maintenant: stop à la guerre. Ils sont là pour représenter leur peuple qui souffre le martyre disent ils. Et sont bien décidés à continuer à dénoncer les crimes de guerre et à se battre pour leur pays.