Saint-Étienne-du-Rouvray, France

Ozgur Erdene a mis sa plus belle robe : une longue tunique rose pâle à paillettes qui lui tombe sur les pieds. "Chaque village kurde a sa tenue traditionnelle. Là c'est un modèle avec des manches très longues."

La jeune femme est née en France, il y a 25 ans. Ses parents sont kurdes et sont arrivés de Turquie dans les années 1970. Ils l'ont élevée à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) dans une double culture.

Tous les ans, à l'arrivée du printemps sa famille retrouve la communauté kurde de l'agglomération de Rouen - un milliers de personnes environ - pour Newzroz, le nouvel an kurde. Dimanche 25 mars, ils étaient une centaine à la salle de festive de Saint-Etienne.

Cette fête traditionnelle est célébrée depuis plus de 3000 ans dans toute la Mésopotamie. "C'est vraiment le jour où tout le monde sort devant chez soi, bien habillé. Tout le monde danse, tout le monde chante... Et puis on est tous ensemble."

Mais cette année, la fête a un goût amer. "Malheureusement, c'est endeuillé par rapport à ce qui se passe à Afrin, explique Ozgur. Malgré ça on garde le sourire, on reste debout. Si on reste tous assis et déprimés à se dire que l'on va tous mourir, rien ne va changer".

Une minute de silence

A la fin du mois de janvier, l'armée turque a lancé une offensive dans la région d'Afrin, une enclave kurde au Nord-Ouest de la Syrie. Des milices kurdes y combattent contre l'Etat islamique, mais pour Ankara, elles sont une menace pour la sécurité de la Turquie.

"C'est un vrai massacre contre la population kurde d'Afrin, affirme Mickael Demire, réfugié politique et responsable du centre communautaire démocratique kurde de Rouen. Ca nous fait vraiment de la peine."

Avant le début de la fête, une minute de silence a été observée. © Radio France - Hélène Fromenty

Avant de lancer les festivités, il a tenu à observer une minute de silence pour les martyrs d'Afrin. "C'est très dur pour nous de regarder ces images, reprend-t-il. Erdogan bombarde cette région alors qu'il n'y avait aucune menace contre la Turquie. Les gens vivaient en paix là-bas, ils n'étaient pas touchés par la guerre en Syrie depuis sept ans. La Turquie trouve des excuses pour tuer des civils innocents et des enfants."

"Basta Erdogan !"

Dans la salle des fêtes, beaucoup se disent abandonnés par la communauté internationale. Samedi, le chef de l'Etat Emmanuel Macron a réitéré sa préoccupation sur la situation d'Afrin.

Mais pour Ibrahim Sédouar Edogan, qui vit en France depuis 18 ans, c'est loin d'être suffisant. "Je me sens trahi. J'aurais aimé que le président de la France, _le pays que nous avons adopté comme nouvelle patrie_, soit un peu plus engagé à nos côtés. Qu'il disent ouvertement 'Basta Monsieur Erdogan, arrêtez de tuer des enfants à Afrin'."

Pour autant, tous gardent leur joie de vivre et leur sourire. Mazlum Aslane, la vingtaine, veut croire en un avenir meilleur. "Les kurdes ont toujours eu de l'espoir, assure-t-il. J'ai toujours eu de l'espoir et je suis persuadé que la paix triomphera."

Lui rêve aussi d'un vrai pays pour son peuple. "Le Kurdistan doit exister, il faut qu'il existe. On combat pour notre propre langue, pour notre prore culture. Laissez-nous vivre !"