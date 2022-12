Nouvelle campagne de dons au profit des Ukrainiens à Toulouse

Toulouse, jumelée avec la ville de Kiev depuis 1975, lance à nouveau cet hiver une campagne solidaire au profit de la population ukrainienne. De nombreux affichages en ville en font l'écho.

Le hall 9 du parc des expos près du Stadium au Ramier est ouvert les mardis et les jeudis de 11h à 18h pour que les particuliers y déposent leurs dons matériels gérés par l'association Ukraine Libre. En cette période de grand froid dans les pays de l'Est, les Ukrainiens ont notamment besoin de générateurs d'énergie, de batteries, de matériels de camping (sacs de couchage, réchauds, etc.), de lampes et de piles. Toujours très recherchés aussi les produits d'hygiène de base et le matériel médical.

Si vous préférez faire un don pécunier, il est conseillé de s'adresser aux associations Ukraine libre , La Croix Rouge , le Secours Populaire , le Secours Catholique , ou Médecins du Monde .

L'Ukraine transie de froid

La ligne de front en Ukraine s'est stabilisée depuis que l'armée ukrainienne a remporté un succès retentissant en libérant la ville de Kherson et les zones environnantes sur la rive occidentale du fleuve Dniepr le mois dernier. Les combats les plus violents se concentrent actuellement autour de la ville de Bakhmout, dans l'Est du pays, que les forces russes tentent de prendre depuis des mois. Le pays s'efforce de réparer ses installations énergétiques, endommagées par une nouvelle salve de missiles russes, et de réapprovisionner les Ukrainiens privés de courant et d'eau au moment où des températures polaires frappent le pays.

Au moins 40.000 civils ukrainiens dont plus d'un millier d'enfants ont été tués depuis le début de l'invasion russe en février.