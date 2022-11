Ocean viking : le choix controversé de Toulon et ses conséquences

Certains diront qu'il est déplacé de poser la question car il serait indécent d'évoquer la mise en place de moyens matériels et humains considérables face à l'urgence d'accueillir ces 234 migrants qui se trouvaient à bord de l'Ocean viking. "La France a simplement fait preuve d'humanité" déclarait ce mardi Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Mais le débat n'est pas là. Il se situe exclusivement dans le choix du port militaire de Toulon et de la zone d'attente mise en place, pour l'occasion, dans un centre de vacances à Giens. Un choix discutable couvert d'une sorte de tabou.

Deux semaines après le débarquement de 44 mineurs non accompagnés et de 190 adultes et enfants (accompagnés), il ne reste plus dans la zone d'attente de Giens que deux Bengalis. Pourtant, encore une quinzaine de fonctionnaires de police assure la sécurité du site. Une situation qui pourrait perdurer jusqu'au 20 décembre, le temps que tous les recours soient épuisés. Quinze fonctionnaires aujourd'hui contre 150 mobilisés quotidiennement la semaine dernière encore, sans compter les quatre unités de CRS (240 hommes).

Manque d'anticipation du gouvernement

C’est un élu de la Métropole de Toulon, souhaitant garder l’anonymat face à la sensibilité du dossier, qui résume sans doute le mieux la problématique. Selon lui, "le gouvernement n’a pas mesuré ni anticipé le sous dimensionnement de Toulon pour accueillir 190 migrants dont 177 adultes".

Car jusqu'au dernier moment, vendredi 11 novembre en fin de matinée, Gérald Darmanin assurait à Hubert Falco, le président de la métropole et maire de Toulon que rien n'était encore décidé et que "les négociations étaient encore en cours avec l'Italie". Pourtant moins d'une heure après, le ministre de l'intérieur annonçait le choix de Toulon. "Tout le monde était préparé pour Marseille, et ça aurait d'ailleurs été beaucoup plus simple" confie un connaisseur du dossier.

Marseille dispose en effet d'un port, comme à Toulon, mais à une nuance près c'est qu'il n'est pas militaire. "Une passoire" caricature un autre observateur, expliquant que cela ne collait pas avec le message de fermeté voulu par Darmanin. Marseille dispose également d'un palais de justice beaucoup plus grand et donc des moyens humains et matériels en conséquence, côté justice comme police. Marseille dispose enfin d'un centre déjà existant. Malgré tout, le port militaire de Toulon a été retenu.

600 personnes mobilisées

Le 11 novembre lorsque l'Ocean viking accoste dans le port militaire de Toulon, le ministère de l'Intérieur est complètement transparent sur les chiffres. Le Préfet du Var en personne indique que "600 personnes sont mobilisées dans la base navale pour accueillir les migrants". Une mobilisation exceptionnelle pour une situation exceptionnelle qui a parfaitement fonctionné. 125 agents de la Police aux frontières, l'OFPRA, 4 unités de forces mobiles (240 CRS), 38 douaniers, la gendarmerie, la direction départementale de la sécurité publique, les pompiers, le SAMU, la protection civile et la Croix Rouge. Un dispositif qui va considérablement se réduire lors du transfert des migrants dans la zone d'attente à Giens. Mais qui va rester tout de même important. .

Les quatre unités de forces mobiles vont pas exemple être mobilisés jusqu'à ces derniers jours, alors même qu'il ne reste plus que quelques migrants dans le centre de Giens.

Mais l'intérieur n'est pas le seul à avoir fait face. Des étrangers en situation irrégulière dans le Var, il y a en a toutes les semaines. La procédure est connue, appliquée dans les délais impartis par le législateur. Mais le législateur a aussi prévu un délai de quatre jours au terme duquel un juge des libertés et de la détention doit se statuer sur le maintien en zone d'attente. Et cela, quel que soit le nombre de "dossiers" à traiter.

L'urgence

Le monde judiciaire s'est alors mis lui aussi en ordre de marche avec les contraintes imposées par le manque de place et le manque de moyens humains. Dans l'urgence, 26 avocats toulonnais ont planché tout le dimanche pour s'imprégner de ce droit des étrangers si particulier. Il faut préparer 177 dossiers en 24h. 15 000 photocopies sont réalisées afin de présenter un dossier conforme aux exigences de la procédure.

Car l'urgence c'est le terme. Le droit c'est le droit, et les délais doivent être respectés, même s'ils ne sont pas adaptés au lieu qui a été choisi par Paris. Au Palais de justice de Toulon, on ne pousse pas les murs, mais on fusionne des audiences pénales (pour ne pas plus impacter le justiciable lambda, mis en cause et victime, qui attend parfois depuis plusieurs mois une réponse), on instaure 10 audiences, (5 le matin et 5 l'après-midi), on mobilise cinq magistrats qui endosseront la fonction, pour la journée pour certains, de juge des libertés et de la détention. On réquisitionne des chaises dans tous les bureaux pour faire asseoir les migrants dans un des couloirs.

Le sentiment du travail accompli

Le palais de justice est quasiment bunkerisé. Impossible de se garer tout autour "par sécurité". Pourtant, de ce chaos, les acteurs de la justice en ressortent avec le sentiment que le job a été fait, même si le résultat du job ne plait pas à tout le monde. Les avocats parce qu'ils ont fait appliquer le droit. Les magistrats parce qu'"ils ont contribué au service public de la justice" confie l'un des leurs. Même si un sentiment d'amertume pointe du côté de certains magistrats qui auraient préféré statuer non pas sur la forme, mais sur le fond. Or, plus le temps passait, plus la masse de dossiers l'a par nature empêché.

Quoi qu'il en soit, cette réorganisation va nécessairement avoir des conséquences sur les mois à venir, notamment en terme de récupération du temps de travail de certains fonctionnaires comme les greffiers. Car si les magistrats du siège qui ont oeuvré dans cette période ne sont pas soumis à la charge du temps, cela n'est pas le cas pour tous les greffiers et adjoints administratifs qui ont eux aussi, contribué à l'oeuvre de justice. Il y a quelques jours, au moins dix d'entre eux et autant de magistrats travaillaient encore à minuit pour finaliser les documents.

Mais c’est aussi du côté de la police que le problème de récupération va se poser. Car la mobilisation des fonctionnaires s’est poursuivie et se poursuit encore : plus de 150 personnes par jour la première semaine , sans compter les 240 CRS mobilisés quotidiennement pour assurer la sécurité du site de Giens et les transferts. En milieu de semaine, 15 membres de force de l’ordre était encore sur place quand dans la zone d’attente, il ne restait plus que 2 migrants originaires du Bengladesh.

Des moyens démesurés

"Tout le monde est conscient de la gabegie qui continue, et ça en devient même tabou tellement c'est gênant" glisse un policier varois, évoquant le fait que tous les effectifs de police sont concentrés sur le dossier des migrants. Contacté par France Bleu Provence, le ministère de l'Intérieur indique " qu'il n'y aura pas de chiffre global" et évoque la présence d'à peine 150 agents de la Police aux frontières, par jour, en plus du personnel de l'OFPRA, de la direction général des étrangers en France. On n'est bien loin de la réalité sur le terrain.

Le job a en effet été fait, mais à quel prix ? "Il nous faudra des mois pour nous en remettre en terme d'effectifs" se désole un fonctionnaire de police. Il est donc bien difficile de chiffrer le conséquences de l'arrivée à Toulon de l'Ocean viking. Certains élus en tout cas s'interrogent eux aussi sur le choix du premier port de défense d'Europe, pourtant à quelques encablures de Marseille, à tel point que l'hypothèse d'une commission d'enquête circule de plus en plus. L'occasion peut-être de tirer un enseignement de cet accueil, et peut-être de se préparer à d'autres, ici ou ailleurs.