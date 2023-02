"On est un peu désespérés" : nouveau rassemblement pour la libération de Cécile Kohler, détenue en Iran

Environ 80 personnes se sont rassemblées ce lundi midi devant le siège de la collectivité européenne d'Alsace à Strasbourg. Essentiellement des élus venus soutenir symboliquement la famille de Cécile Kohler . Cette enseignante d'origine haut-rhinoise est détenue en Iran depuis maintenant plus de 9 mois (276 jours exactement). Elle fait partie des 7 Français détenus dans le pays.

Après un rassemblement au Trocadéro fin janvier en soutien à tous les otages, la famille de Cécile Kohler a cette fois reçu très officiellement le soutien des élus alsaciens. Car l'inquiétude est toujours grande. Depuis un appel reçu en visio par Whatsapp le 18 décembre dernier depuis la prison de Téhéran, la famille n'a de nouveau plus aucune nouvelle.

"On a aucune idée de l'état dans lequel elle se trouve. Depuis le 18 décembre on n'a aucune nouvelle. On ne sait rien de son état, de comment elle vit tout cela. On a aucune information. On a transmis des livres au quai d'Orsay on ne sait pas s'ils ont pu être transmis à Cécile. Aux dernières nouvelles, cela a été bloqué par la prison. On est dans le flou le plus total. On ne sait pas quoi faire, on est un peu désespérés mais on fait tout ce que l'on peut pour faire avancer le dossier, pour que le dossier reste en haut de la pile" explique Luc Kohler, le frère de Cécile.

La famille de Cécile Kohler, devant le siège de la CEA à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Faire avancer le dossier. Revoir Cécile Kohler libre le plus vite possible, c'est l'obsession de cette famille alsacienne. Le président de la collectivité européenne d'Alsace Frédéric Bierry promet de tout faire pour l'aider.

"On est sur une expression de soutien moral. Le fait que l'ensemble des élus s'expriment cela met la situation devant les médias, c'st important pour un mouvement national autour d'elle. Et pour une démarche européenne, ici on est la capitale de l'Europe et capitale de la démocratie européenne aussi, et à ce titre on a rôle particulier à jouer" estime l'élu.

La famille de Cécile Kohler promet d'organiser chaque mois des événements pour que l'attention des médiatique et des autorités ne retombe pas