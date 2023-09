Séisme au Maroc : "On ne peut pas rester inactif", dans la Manche la solidarité s'organise pour les victimes

Le bilan s'alourdit de jour en jour au Maroc après le séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter qui a ravagé une partie du sud-est du pays vendredi soir. Ce lundi midi, on compte plus de 2.600 morts et des villages entiers ont été dévastés.

Le séisme touche de plein fouet la communauté marocaine dans la Manche et bien au-delà. Sur les réseaux sociaux les messages se multiplient "Y a-t-il une association pour le Maroc sur Cherbourg ?" ou "je voudrais faire un don." Des messages que n'arrête pas de recevoir la gérante du magasin "Porte 15" dans le centre de Cherbourg, Sanaa Ghazlane. Elle est franco-marocaine et a des proches dans le nord du pays qui n'a pas été touché. Mais ses fournisseurs eux, sont nombreux à avoir été sinistrés dans la région. "Les premières images étaient bouleversantes," raconte Sanaa Ghazlane, "c'était très dur à regarder."

Mais très vite, la commerçante veut agir pour les sinistrés et elle lance une cagnotte sur la plateforme Leetchi. Elle espérait réunir 3.000 euros pour répondre aux besoins les plus urgents, en deux jours les dons se sont multipliés et la cagnotte dépasse aujourd'hui les 8.700 euros. Directement en lien avec des associations au Maroc, l'argent servira à fournir des repas, des couvertures, des vêtements ainsi que des matelas et couvertures.

La gérante du magasin Porte 15 à Cherbourg lance un appel à la solidarité sur les réseaux. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les démarches se multiplient dans la région. L'association culturelle marocaine de Normandie a mis en place avec d'autres associations une cagnotte en ligne pour récolter des fonds et des points de collecte en nature en partenariat avec la chaîne de supermarchés halal Triangle. Il n'y a pas de magasin dans la Manche mais le plus près est à Hérouville Saint-Clair, dans l'agglomération caennaise.

L'association "Les amis du Maroc en Cotentin" est également en train de s'organiser et de mettre en place une collecte de produits de première nécessité en lien avec la mairie de Cherbourg-en-Cotentin. Cela devrait se mettre en place dans les jours à venir.

Dans la classe politique, de nombreuses personnalités et collectivités ont fait part de leur soutien à la population marocaine et ont appelé aux dons. C'est le cas de la ville de Cherbourg-en-Cotentin sur ses réseaux sociaux :

Le président de la région Normandie, Hervé Morin, a également fait part de son soutien :

Les associations de différents cultes se mobilisent également. La mosquée de Cherbourg-en-Cotentin, située à Octeville appelle également aux dons pour aider les Marocains. Le consistoire régional des communautés juives de Normandie indique aussi envoyer une enveloppe de secours.

Les associations appellent elles aussi à la solidarité. La fédération de la Manche du Secours populaire se joint à l'effort national et invite les personnes à envoyer directement des dons en précisant "urgence Maroc".