"On s'est retrouvés collés aux murs" : une Creusoise témoigne après le séisme au Maroc

La terre a tremblé au Maroc. Ce vendredi 8 septembre, vers 23 heures, un séisme de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a fait, selon un bilan encore provisoire, 632 morts et 329 blessés. De nombreux bâtiments se sont effondrés, notamment dans la vieille ville de Marrakech, et dans plusieurs villes alentours. Beaucoup de personnes ont passé la nuit dehors, pour éviter d'être en intérieur en cas de réplique mais aussi parce que leurs maisons ou hôtels n'étaient plus sécurisés. C'est le cas de Mylène, une Guérétoise arrivée en vacances à Marrakech vendredi après-midi. Elle a accepté de témoigner pour France Bleu Creuse.

"Les clims tombaient, les télés se sont décrochées des murs"

Mylène et les deux personnes avec qui elle est partie sont allées se coucher vers 22h30. Mais, peu de temps après "on a entendu un gros 'VROUM', puis un deuxième beaucoup plus fort et tout s'est mis à trembler très fort. Les clims tombaient, les télés se sont décrochées des murs. On a eu le temps de sauter de lits, arriver aux portes qu'on a eu du mal à ouvrir, et on est descendus aussi vite que possible" témoigne la Creusoise.

Elle n'a pas réalisé immédiatement qu'il s'agissait d'un tremblement de terre : "C'est d'abord ce bruit assourdissant qui tape dans les tympans, avant de ressentir les vibrations. Et j'ai été très très impressionnée parce que ça balance : quand on a voulu sortir on s'est retrouvés collés au mur parce que c'est vraiment un bâtiment qui nous balance."

En attente de rapatriement

Sortis précipitamment, les clients de l'hôtel ont passé la nuit dehors. "Le deuxième étage, où j'étais, on ne peut pas y remonter, il y a des morceaux de chambre qui sont partis. On essaye de récupérer nos passeports au compte-goutte" raconte Mylène qui estime "avoir tout de même de la chance". Heureusement, pas de blessés parmi les personnes avec qui elle était, même s'il y a eu "beaucoup de malaises et de crises d'angoisses après".

La Creusoise et ses compagnons de voyage devaient rester jusqu'à vendredi 15 au Maroc, mais cherchent désormais à rentrer le plus rapidement possible en France.