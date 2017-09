Opération cartes postales de soutien pour le journaliste Loup Bureau

Le comité de soutien à Loup Bureau propose un envoi massif de cartes postales dans sa cellule, sans enveloppe et rédigées en turc.

Cela fait 39 jours que Loup Bureau est incarcéré dans une prison turque. Le journaliste indépendant de 27 ans, originaire d'Orvault, est suspecté à tort d'appartenir à une organisation terroriste. D'après Reporters Sans Frontières, le consul de France prévoit de rencontrer Loup Bureau mercredi prochain (le 6 septembre). Pour la seconde fois depuis son incarcération.

D'ici là son comité de soutien propose un envoi massif de cartes postales dans sa cellule, sans enveloppe et rédigées en turc, faute de quoi précisent les initiateurs de l'opération, le courrier n'aboutira jamais. Sylvain Ernault était dans la promotion de Loup Bureau à l'IUT de Lannion en 2011-2012. Avec un groupe d'anciens élèves il est à l'origine du comité de soutien :

On espère que les cartes postales arriveront jusqu'à sa geôle. Qu'elles passeront la censure des autorités de la prison. Et qu'il aura tout un mur de cartes postales. On espère le réconforter par cette opération- Sylvain Ernault"