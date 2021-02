Opération française Barkhane au Sahel : pas de réduction "dans l'immédiat" des effectifs

Après plus de six ans au Sahel, l'opération antijihadiste française Barkhane est maintenue. Emmanuel Macron l'a annoncé ce mardi, les effectifs ne seront pas réduits "dans l'immédiat" mais "des évolutions seront apportées en temps voulu".

Emmanuel Macron affirme ce mardi que la France ne compte pas réduire "dans l'immédiat" les effectifs de son opération antijihadiste Barkhane. "Des évolutions sans doute significatives seront apportées à notre dispositif militaire au Sahel en temps voulu mais elles n'interviendront pas dans l'immédiat", a déclaré le président français qui participait en visioconférence depuis Paris à un sommet du G5 Sahel à N'Djamena (capitale du Tchad) et réunissant en plus de la France et du Tchad, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie. Cette conférence a pour but de dresser un bilan des actions menées depuis le sommet de Pau (Pyrénées-Atlantiques) il y a un an.

Retirer massivement les hommes serait une erreur (Emmanuel Macron)

Paris envisageait il y a encore quelques semaines, d'amorcer un retrait dès ce début d'année en rappelant les 600 soldats envoyés en renfort au Sahel il y a un an. Mais finalement, Emmanuel Macron en a décidé autrement. Pour le chef de l'Etat, "un retrait français, retirer massivement les hommes, qui est un schéma que j'ai étudié, serait une erreur." Et d'ajouter : "Il serait paradoxal d'affaiblir notre dispositif au moment où nous disposons d'un alignement politique et militaire favorable à la réalisation de nos objectifs."

Toutefois, le président de la République ne s'est pas montré opposé à une baisse progressive de la présence militaire française : "Dans la durée et au-delà de l'été, je souhaite qu'on travaille avec nos partenaires pour une évolution de notre présence", ininterrompue au Sahel depuis huit ans.

Un bilan mitigé

Plus de six ans après le début de Barkhane (1er août 2014) qui mobilise actuellement 5.100 soldats, Emmanuel Macron a défendu le bilan de l'opération française : "Nous avons réussi à obtenir de véritables résultats dans la zone des trois frontières", entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, et l'EIGS (l'Etat islamique au grand Sahara) "a perdu son emprise et subit de nombreuses pertes." Cependant, en dépit des succès tactiques revendiqués, quasiment pas un jour ne passe au Mali, au Burkina Faso et au Niger sans une attaque. La barre des deux millions de déplacés a été franchie en janvier. À noter également que depuis 2013, 55 militaires français sont morts au Mali et au Sahel.

Un bilan en demi-teinte et des attaques reconnus par Emmanuel Macron qui promet "une action renforcée" pour "essayer d'aller décapiter ces organisations." Le chef de l'Etat qui a également salué ce mardi la décision annoncée la veille par le président tchadien Idriss Déby Itno d'envoyer 1.200 soldats dans cette zones des "trois frontières".

Une nouvelle réunion des chefs d'Etat du G5 Sahel aura lieu au printemps et un sommet sera organisé "avant l'été", a précisé le président français.