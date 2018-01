Une délégation orléanaise, emmenée par Olivier Carré, se trouve à La Nouvelle-Orléans pour officialiser le jumelage avec la ville lousianaise. Pendant une semaine, les réunions et les festivités vont se multiplier avec, en point d'orgue, la parade de Jeanne d'Arc dans le Vieux carré français.

Y'a t-il un rapport entre Orléans en France et La Nouvelle-Orléans, aux Etats-Unis? La réponse peut surprendre, mais jusqu'à aujourd'hui, à part l'orthographe, c'était non! Les deux villes y remédient ce jeudi en signant un protocole de jumelage. Une délégation orléanaise (emmenée par le maire Olivier Carré) se trouve en Louisiane pour établir ce partenariat dans des domaines comme l'économie, le tourisme, la culture et l'éducation.

Au-delà de la signature du jumelage et de multiples réunions, les représentants orléanais vont aussi prendre part ce samedi aux Fêtes de Jeanne d'Arc néo-orléanaises car oui, la Pucelle d'Orléans est aussi celle de La Nouvelle-Orléans! Depuis 2008, une parade se déroule tous les 6 janvier dans les rues du Vieux carré français. Comme à Orléans, une demoiselle incarne Jeanne d'Arc et déambule à cheval dans les rues.

300 ans après la fondation de La Nouvelle-Orléans, une véritable relation démarre donc entre deux villes à l'identité presque similaire. En 1718, La Nouvelle-Orléans avait été nommée ainsi par les Français en hommage au Régent de France, le Duc d'Orléans.

A partir de vendredi matin, France Bleu Orléans sera sur place, en Louisiane, pour vous faire vivre la signature de ce jumelage et les Fêtes de Jeanne d'Arc.