Otages libérés au Sahel : qui sont les deux militaires tués dans l'opération ?

Morts pour la France. Commandos Marine, engagés depuis le 30 mars dernier dans la région du Sahel, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont été tués dans l'opération qui a abouti à la libération de quatre otages retenus au Sahel dont deux Français enlevés au Bénin le 1er mai dernier. Selon les biographies diffusées par la Marine nationale sur sa page Facebook, les deux hommes étaient membres du commando Hubert, unité d'élite des forces spéciales, spécialisée dans le contre-terrorisme et basé à Saint-Mandrier dans le Var.

Deux soldats d'élite expérimentés

Né en 1986, Cédric de Pierrepont était entré dans la Marine nationale en 2004. Devenu fusilier marin en 2005, il avait intégré le commando de Penfentenyo en 2007. Promu au grade de second-maître, il avait ensuite rejoint le commando Hubert en août 2012. Depuis le 1er avril 2018, il était chef de groupe. Pacsé, Cédric de Pierrepont cumulait 15 ans de service au cours desquels il avait plusieurs fois été engagé sur des théâtres d’opérations en Méditerranée, au Levant et au Sahel.

Il était titulaire de quatre citations (à l’ordre du régiment, de la brigade et de la division) avec attribution de la Croix de la Valeur Militaire et d’une citation à l’ordre de la Brigade avec attribution de la Médaille d’or de la Défense nationale. Il était en outre décoré entre autres de la Médaille d’or de la défense nationale "Nageur de combat – Missions d’opérations extérieures" et de la médaille d’Outre-mer avec agrafes Sahel et Liban.

Né en 1991, Alain Bertoncello, avait, lui, intégré la Marine nationale en 2011 en rejoignant l’école de maistrance. Après cinq ans au commando Jaubert (2012-2017), il avait obtenu le brevet de nageur de combat et rejoint le commando Hubert basé à Saint-Mandrier dans le Var, où il était affecté depuis juillet 2017. Alain Bertoncello avait notamment servi aux Seychelles (protection des thoniers), au Qatar, au Levant et au Sahel. Pacsé, il cumulait plus de sept ans de service au sein de la Marine nationale.

Il était titulaire d’une citation à l’ordre du régiment avec attribution de la Médaille d’or de la Défense nationale et était décoré de la Médaille d’Outre-mer pour le Moyen-Orient ainsi que de la Médaille d’argent de la Défense nationale.

"Je pense à leurs familles, à leurs frères d’armes"

La ministre des Armées, Florence Parly, a salué la mémoire des deux militaires sur son compte Twitter. "Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages, désormais libres. Je pense à leurs familles, à leurs frères d’armes. Toute la Nation s’incline devant leur courage."

Morts pour la France cette nuit au Burkina Faso, les commandos marine Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello ont sacrifié leur vie pour sauver celle de 4 otages, désormais libres. Je pense à leurs familles, à leurs frères d’armes. Toute la Nation s’incline devant leur courage. pic.twitter.com/AiLn6iVCxw — Florence Parly (@florence_parly) May 10, 2019

Le président de la République "s’incline avec émotion et gravité devant le sacrifice de nos deux militaires, qui ont donné leur vie pour sauver celles de nos concitoyens" a fait savoir l'Elysée dans un communiqué.