Où donner pour les Ukrainiens dans les Pyrénées-Orientales ?

Associations et mairies du département ouvrent des points de collecte

Des centaines de milliers d'Ukrainiens ont déjà quitté le pays, plus d'un milliard de personnes déplacées à l'intérieur de l'Ukraine, le conflit russe a d'ores et déjà provoqué une crise humanitaire d'ampleur. Dans les Pyrénées-Orientales, associations et mairies ouvrent depuis plusieurs jours des points de collectes dans le département pour envoyer en Ukraine.

Perpignan

Maison de quartier du Haut-Vernet, 76 avenue de l’Aérodrome

Maison de quartier Saint-Gaudérique, rue Nature

Pézilla-la-Rivière

Mairie de Pézilla-la-Rivière, 31 bis Avenue du Canigou

Association Alliance Occitanie Ukraine, 1 rue de Prairies : colis à envoyer par la poste, matériel médical d'urgence (pansements, kits de suture...)

Saint-Génis-des-Fontaines

Mairie de Saint-Génis-des-Fontaines, avenue Olympe de Gouges : produits de première nécessité, alimentation non-périssable

Micro crèche P'tit Lou, 7 rue Guynemer : produits hygiéniques et alimentation non-périssable pour enfants

Les mairies de Amélie-les-Bains, Le Barcarès, Canet-en-Roussillon, Corneilla-la-Rivière, Ille-sur-Têt, Néfiach, Pollestres, Le Soler, Trouillas, Saint-Féliu-d'Avall ou encore Sainte-Marie-la-Mer, peuvent elles aussi recueillir des dons.