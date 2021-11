Le régime chinois a-t-il fait disparaitre Peng Shuai ? Le monde du tennis s'inquiète

L'inquiétude grandit autour de Peng Shuai, la championne de tennis chinoise qui a accusé de viol début novembre un ancien haut dirigeant du pays. Depuis, l'ancienne n°1 mondiale en double, âgée de 35 ans, n'a donné aucune nouvelle ni fait d'apparition publique. Tous les messages à son sujet sur les réseaux sociaux chinois ont disparu. Face à l'ampleur que prend cette affaire, les médias officiels chinois ont relayé un communiqué mercredi 17 novembre. La chaîne d'État CGTN a dévoilé la capture d'écran d'un courriel attribué à Peng Shuai, sans que l'authenticité du message puisse être confirmée. Les propos tenus dans ce message à l'origine suspecte vont à l'encontre des accusations de la joueuse de tennis, et assure que Peng Shuai n'a pas "disparue" et n'est pas en "danger".

Un message suspect qui ne convainc pas

"Le communiqué publié par les médias officiels chinois concernant Peng Shuai ne fait qu'augmenter mon inquiétude quant à sa sécurité et sa localisation", a réagi Steve Simon, le patron de la WTA, qui gère le circuit professionnel féminin de tennis. Dans une interview à la chaîne CNN il a menacé de retirer de Chine les compétitions de tennis féminin, si le pays ne tire pas l'affaire au clair. De nombreux sportifs sont aussi inquiets du sort de leur consœur. "Je suis dévastée et choquée, écrit sur Twitter la légende américaine Serena Williams. J'espère qu'elle est en sécurité et qu'elle va être retrouvée le plus vite possible. Cela doit faire l'objet d'une enquête et nous ne devons pas rester silencieux." Des messages similaires, accompagnés du hashtag #whereispengshuai, ont été posté par le tennisman français Benoit Paire ou encore la japonaise Naomi Osaka. "J'espère qu'elle sera bientôt retrouvée, parce que l'on ne parle pas ici d'un match de tennis ou d'une compétition, mais on parle de vie humaine", a pour sa part déclaré l'Allemand Alexander Zverev.

Le régime communiste chinois a déjà été accusé de diffuser des aveux forcés de suspects sur les médias publics. La chaîne CGTN s'est vu retirer sa licence au Royaume-Uni en début d'année 2021 pour avoir diffusé des "aveux" attribués à un citoyen britannique arrêté en Chine. Interrogés à plusieurs reprises, les porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères ont dit tout ignorer de cette affaire et se sont refusé à tout commentaire en assurant qu'il ne s'agissait pas d'un dossier diplomatique.