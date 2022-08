Pakistan : plus de 1.000 morts dans les inondations qui ravagent le pays depuis des mois

Des routes entières emportées par les pluies torrentielles, des maisons détruites en quelques secondes... Les images provenant du Pakistan sont impressionnantes. Depuis le mois de juin, le pays connaît une mousson dévastatrice, provoquant inondations et glissements de terrain. Selon le dernier bilan publié ce lundi par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA), au moins 1.061 personnes sont mortes, dont 119 ces dernières 24 heures.

Des millions de Pakistanais concernés

En plus de ces décès, le gouvernement estime que plus de 33 millions de personnes, soit un Pakistanais sur sept, ont été touchées d'une façon ou d'une autre par ces intempéries. Par ailleurs, près d'un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées.

Dans la province du Sindh, au sud du pays, des dizaines de milliers d'habitants se sont réfugiées, en bateau, sur des routes surélevées, et des tentes accueillent les sinistrés. La ville de Sukkur, troisième plus grande ville de la province, est déjà "à un mètre en-dessous du niveau du fleuve" explique le Ministre des Ressources en eau.

Le gouvernement a déclaré vendredi 26 août l'état d'urgence dans le pays, et mobilisé l'armée pour faire face à cette "catastrophe d'une rare ampleur". Des hélicoptères et sauveteurs sont déployés pour aider les habitants à se mettre à l'abri.

Un nouveau déluge attendu dans les prochains jours

L'Indus, fleuve qui traverse le Sindh, est alimenté par des dizaines de rivières et ruisseaux de montagne, tous sortis de leur lit à cause de pluies record et de la fonte des glaciers. Et alors que les pluies continuent de s'abattre sur le pays, les autorités s'attendent à de nouveaux torrents d'eau ; les vannes du barrage de la vile de Sukker ont été ouvertes pour faire face à un débit de 600.000 mètres cubes d'eau par seconde.

Les responsables pakistanais attribuent ces intempéries au réchauffement climatique, et affirment que le pays subit les conséquences des mauvaises pratiques environnementales d'autres pays. Selon une étude de l'ONG Germanwatch, le pays est en huitième position des pays les plus menacés par les phénomènes météorologiques extrêmes. Une situation renforcée par le manque d'entretien des canalisations et systèmes de traitement des eaux usées, ainsi que par la corruption et les programmes d'urbanisme qui ont permis la construction de milliers de bâtiments dans des zones inondables.

Les inondations actuelles sont comparables à celles de 2010, au cours desquelles 2.000 personnes ont été tuées, et presque un cinquième du pays submergé par les pluies de mousson.