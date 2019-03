Palestine : la femme de Marouane Barghouti en visite en Dordogne

Fadwa Barghouti avocate et épouse de Marouane Barghouti, homme politique palestinien est en visite en Dordogne ce jeudi et ce vendredi. Elle est à Boulazac, ville qui a fait de lui un citoyen d'honneur

Boulazac, France

La femme de Marouane Barghouti est en Dordogne ce jeudi. L'épouse du célèbre prisonnier palestinien incarcéré en Israël et condamné à la prison à vie est à Boulazac.

Ce jeudi soir, elle doit participer à une conférence débat à l'Agora à 18h30, après une rencontre avec les maires des villes du réseau Barghouti.

Fadwa Barghouti doit aussi déposer une gerbe symbolique ce vendredi matin à 10h30 au pied d'un cèdre planté pour la paix en Palestine à Boulazac.

L'avocate et épouse de Marwan Barghouti fait en fait une tournée du "réseau des villes de France" qui soutiennent officiellement son mari dont fait partie Boulazac (il y en a 4 en Dordogne dont aussi Trélissac, Bergerac ou encore Coulounieix-Chamiers).

Et pour elle, ce soutien des villes françaises est très important : "Votre ville de Boulazac a donné la citoyenneté d'honneur à mon mari, mais ce n'est pas que pour lui, c'est pour tout le peuple palestinien et sa liberté, c'est tout cela qui a été honoré par cette citoyenneté d'honneur".

"Je veux dire de la part de chaque prisonnier palestinien notre gratitude, et notre bonheur d'être honorés comme cela, et je voulais venir remercier votre ville et vos habitants un par un pour cela" dit-elle

Fadwa Barghouti en profite également pour alerter sur les conditions de plus en plus difficiles dit-elle, des Palestiniens habitants de la bande de Gaza et de la Cisjordanie. "Le plus dur, c'est le manque de perspective. Nous sommes vraiment au placard. Cela rejaillit sur l'ensemble de la vie, économique, humanitaire, le chômage, la colonisation rampante, cela rejaillit sur tout et sur les gens qui sont complètement démoralisés, il n'y a ni travail ni espoir" dit Fadwa Barghouti

La ville de Boulazac est par ailleurs lancée dans un projet de jumelage avec le camp palestinien de Birzeit.... Des représentants de la commune s'y rendront d'ailleurs fin mars