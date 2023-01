Parlement européen : "Il y a une petite corruption ordinaire", dénonce une eurodéputée iséroise EELV

"Chez un certain nombre de députés, il y a une culture d'impunité", dénonce ce mardi sur France Bleu Isère l'eurodéputée écologiste de l'Isère Gwendoline Delbos-Corfield, candidate demain à la vice-présidence du parlement européen. Elle veut changer les règles de l'institution, secouée par le scandale de corruption présumée en lien avec le Qatar.

ⓘ Publicité

loading

France Bleu Isère : Vous êtes candidate demain à la vice-présidence du Parlement européen, pour remplacer la Grecque Eva Kaili, impliquée dans un scandale de corruption avec le Qatar. Pourquoi, dans ce contexte, être candidate à cette élection ?

Gwendoline Delbos-Corfield : Effectivement, Eva Kaili a dû démissionner après la découverte d'argent en petites coupures dans son appartement, dans sa maison et aussi dans les mains de son père et dans celles de son compagnon. On est sur un vaste scandale de corruption. Ceci étant dit, il ne faut pas que cette histoire très rocambolesque, avec un couple très glamour et beaucoup d'argent, cache le fait qu'il y a une petite corruption ordinaire, une capacité d'un certain nombre de députés à ne pas faire attention à l'argent public ou d'en recevoir par d'autres, des entreprises comme des pays tiers pour pour influencer les politiques publiques. C'est dans ce cadre-là que chez les Verts, on souhaite être candidat parce que on travaille depuis très longtemps sur ces sujets-là. On a un certain nombre de propositions et on veut les voir mises en place.

Vous dites donc que ce n'est pas un cas particulier, il y a un problème systémique et une organisation à changer au Parlement européen ?

Oui, alors encore une fois "systémique", ça ne veut pas dire du tout qu'il s'agit de tous les députés. Ça veut dire que chez un certain nombre de députés, il y a une culture d'impunité. Il faut peut être reparler de ce que c'est qu'un mandat public, reparler de ce que c'est que l'argent public. Et puis surtout, il faut des sanctions. On a un certain nombre de règles, on a voté des choses, mais on n'a pas de sanctions et en général on ne les met pas en œuvre, on trouve des moyens diplomatiques de calmer les choses, quand on découvre que de l'argent a été mal utilisé ou quand on découvre que quelqu'un a reçu de l'argent. Il y a déjà eu des cas de gens, qui sont carrément en prison, mais c'est vraiment l'exception, les autres prennent un petit peu par-ci par-là. Il y a cette idée quand même, que notre argent européen n'est pas assez bien géré, la présidente du Parlement l'a dit, elle va mettre en place des mesures et moi je souhaite être au bureau pour l'aider à les mettre en place, notamment en étant une force qui pousse un peu plus.

On a aussi voulu vous inviter pour avoir votre regard sur la réforme des retraites en France. Comment est-elle perçue en Europe ? Le gouvernement répète qu'ailleurs en Europe, l'âge légal est plus élevé. Est-on vu comme des privilégiés en Europe ?

Alors, c'est une erreur de penser que c'est quelque chose qui est débattu dans les autres pays. La manière dont les systèmes de retraite fonctionnent, comme les systèmes sociaux d'ailleurs, sont encore aujourd'hui de la compétence nationale. Donc ce n'est pas quelque chose dont se mêlent les Etats membres.

Ce dont vont peut-être parler les députés, c'est la grève générale jeudi. On est tous à Strasbourg là, et peut être que certains de mes collègues vont être bloqués, vont réaliser qu'il y a des manifestations en France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement on a un système avec des filets de sécurité bien meilleurs en France que dans d'autres pays extrêmement libéraux, où la retraite est personnelle et où on a vu d'ailleurs des vies entières fichues depuis de nombreuses années à chaque fois qu'un fond de pension s'écroule... Donc le système français est plutôt quelque chose qui est envié socialement par un certain nombre de personnes. C'est notre modèle à nous, un modèle qui a plutôt bien fonctionné et qui est plutôt considéré comme fonctionnant bien.

Après, en France, j'entends au Parlement des choses qui me choquent vraiment beaucoup : ils disent qu'on travaille plus dans les autres pays, ce qui est vrai dans un certain nombre de pays. Mais c'est oublier que, par exemple, dans les pays nordiques, il y a beaucoup de possibilités de se former tout au long de sa vie, il y a une prise en compte de la pénibilité depuis le plus jeune âge, extrêmement fort et qu'il y a de manière générale un bien-être au travail qu'on ne trouve pas aujourd'hui en France et qui permet effectivement à ces gens de travailler plus longtemps.

Votre avis aussi sur le tunnel du Lyon-Turin : le gouvernement français va demander de nouvelles aides européennes. La date butoir est fixée demain. Est-ce que l'Europe doit soutenir encore ce projet ?

Non. Là-dessus, les choses pour nous [écologistes] sont très claires. Ça fait longtemps qu'on travaille très sérieusement dessus avec un certain nombre d'associations et d'experts sur ce chantier. Ce tunnel n'est plus nécessaire, il n'y a plus assez de transit entre l'Italie et la France pour le justifier. Et puis ce tunnel est déjà en train de détruire : cet été, il y a eu des immenses problèmes d'eau dans plein de villages de Savoie et de Haute-Savoie. Il est déjà en train de détruire des paysages entiers et de mettre en difficulté la vie des gens. Pendant ce temps-là, la question de la pollution dans la vallée de la Maurienne ne s'arrange pas. Donc ce sont des projets pharaoniques qui prendraient des décennies. Et pendant ce temps-là, les enfants de la Maurienne continuent de souffrir de la pollution.