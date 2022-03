Pas de boycott des films russes projetés au festival mayennais "Les Reflets du cinéma de la mer noire"

L'Ukraine et la Russie seront représentées au festival des "Reflets du cinéma" cette année en Mayenne, prévu du 18 au 27 mars. Gros plan sur les œuvres cinématographiques de la mer noire. Des films russes seront projetés dans les salles du département.

Un boycott est-il envisageable comme c'est le cas pour les sportifs ? Non affirme haut et fort Audrey Bénesse, la directrice artistique de l'association Atmosphères 53 qui organise le festival, invitée ce jeudi du 6-9 de France Bleu Mayenne : "Vous parlez du sport et les sportifs participent aux épreuves sous un drapeau, sont ralliés directement à une Nation. Nous, on considère que notre vision des choses, et on espère qu'elle est juste, est que les artistes ne se revendiquent pas d'un pays ou ne viennent pas pour leur Nation. Un film c'est un regard d'auteur. Nous allons maintenir la programmation. Boycotter la liberté d'expression n'a pas de sens d'autant plus que les réalisateurs russes ont déjà du mal à faire leur travail avec le régime actuel dans leur pays. Et puis on présente des films qui sont critiques sur le plan politique, sur le plan social".

Depuis 1997, Atmosphères 53 organise chaque année Les Reflets du cinéma qui réunissent plus de 25.000 spectateurs pendant 12 jours. Ce festival présente, dans les 10 salles de cinéma du département et en direction de tous les publics, une programmation variée de longs et courts métrages, qui se veut le reflet actuel de la cinématographie d’un pays ou d’un territoire. Chaque année, une vingtaine d’invités, tels que des réalisateurs, acteurs, techniciens, journalistes, universitaires ou distributeurs, vient rencontrer et débattre avec le public mayennais.