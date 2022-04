Passeport et carte d'identité : les délais s'allongent, la Creuse reçoit des appels de Paris ou des Pyrénées

Il faut être patient pour faire ses papiers d'identité en ce moment. C'est une conséquence de la levée des restrictions sanitaires : beaucoup de gens ont envie de voyager à l'étranger, les demandes sont donc en hausse selon l'Agence nationale des titres sécurisés. C'est également le cas en Creuse, même si le département bénéficie encore de délais d'attente relativement courts.

En Creuse il faut patienter en moyenne deux ou trois mois pour obtenir un rendez vous, d'après la préfecture. A Guéret ou Bonnat par exemple, le calendrier est plein jusqu'en juin. Une fois le dossier déposé, le délai d'instruction de la demande est d'environ six semaines. "Si vous commencez votre démarche en ce début avril, vous aurez en moyenne votre carte d'identité ou votre passeport mi-juillet", explique Florence Walter, la secrétaire générale de la mairie de Bonnat.

Sa collègue en charge des dossiers précise : "En fin d'année dernière, la démarche entière du premier coup de fil à la délivrance du titre prenait maximum deux mois, aujourd'hui on est plutôt sur trois à quatre mois."

Des appels de toute la France

La la Creuse est tour de même mieux lotie que certains départements, où les délais sont de sept ou huit mois. Or, vous pouvez faire une demande de papiers d'identité dans n'importe quelle commune, même si vous n'y habitez pas. Les mairies creusoises sont donc sollicitées par des personnes qui habitent parfois très loin. "On a des gens de Paris ou des Pyrénées qui nous appellent parce qu'ils cherchent désespérément un délai plus court car dans leur commune il faut attendre six mois", raconte la secrétaire et chargée d'accueil de Bonnat.

Les demandes se concentrent néanmoins le plus souvent dans un rayon d'une heure de route autour de la commune. La mairie de La Courtine reçoit également des demandes venues de toute la France.

Si vous comptez partir en vacances en Asie, en Amérique ou en Afrique cet été, vérifiez rapidement que vos papiers sont en règle. Les délais d'attente peuvent être raccourcis pour les dossiers urgents, par exemple en cas de déplacement professionnel ou de problème familial.