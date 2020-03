Pays Basque: Frontière fermée

Garde Civile et Police nationale espagnol sont sur le pont depuis mardi 00h00. Sur tous les ponts de la Bidassoa. Chaque véhicule, chaque piéton est contrôlé par des policiers portant un masque de protection sur le visage. En l'absence de papiers d'identité espagnols ou de certificats d'employeurs, on ne passe plus. Telle cette amatxi qui discute, négocie en agitant les bras, indiquant une direction aux policiers. En vain. La route du Sud est fermée. Seuls les citoyens espagnols, les travailleurs transfrontaliers et les camions de marchandises peuvent passer.

Cette même mesure est appliquée par la France depuis ce mardi midi. Dans les mêmes conditions. Les ressortissants français pourront rentrer chez eux.

La mesure pour essayer d'endiguer la progression de la pandémie ne perturbe pas pas outre mesure le trafic. La circulation est bien ralentie ce mardi matin, mais relativement fluide. Pourtant, habituellement, ce sont plus de 24.000 véhicules qui traversent le fleuve chaque jour.

Mesure européenne

Les travailleurs transfrontaliers peuvent continuer de franchir la Bidassoa. © Radio France - Iban Etxezaharreta

La fermeture des frontières a été annoncée lundi par le ministre de l'Intérieur espagnol M. Marlaska, à l'instar de ses homologues européens, le temps de la durée de "l'état d'alerte" sanitaire. L'Espagne, deuxième pays européen le plus touché par l'épidémie de Covid-19. Le président français lui a emboîté le pas. La fermeture de la frontière terrestre sera en vigueur au moins quinze jours. Les chefs d'Etat de l'Union Européenne ferment eux aussi les frontières extérieures de l'espace Schengen.

Vous l'aurez compris, plus question d'aller faire le plein ou d'aller acheter ses cigarettes à la Venta...