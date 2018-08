Les migrants trouvent un espace de détente et de soutien à La Katixa, centre associatif autogéré

Irun-Hendaya, Hendaye, France

De plus en plus de migrants se retrouvent bloqués à Irun et St Sébastien. Depuis deux mois, la Croix rouge espagnole a fait venir au Pays Basque Sud, 2.000 des migrants ayant accostés en Andalousie. Des migrants refoulés à la frontière par la police française. Résultat: dans la province du Gipuzkoa services d'accueil sont débordés.

Irun n'est pas devenu un nouveau Vintimille, mais les scènes sont inhabituelles. Depuis quinze jours ils sont désormais une soixantaine de migrants à errer dans les rues d'Irun. Des jeunes hommes en provenance d'Afrique de l'Ouest en majorité (Cameroun, Guinée-Konakry, Burkina Faso, Côte d'Ivoire,....). Certains dorment dans la rue, à la gare de la RENFE ou au Ficoba, près de la frontière.

La municipalité a bien ouvert un centre d'hébergement de 28 places, habituellement destiné aux personnes souffrant du froid l'hiver. Il est plein. Ce sont les associations qui ont lancé l'alerte ces dernières semaines.

Contrôles renforcés à la frontière

Pour Jon de l'association SOS Racisme à Irun la situation est provoqué par un renforcement récent des contrôles de la police. La préfecture des Pyrénées Atlantiques dément toute chasse aux sans-papiers, les contrôles étant les mêmes depuis les attentats de 2015. En revanche.... l'Etat suit de près un possible transfert des flux migratoires, de l'Italie désormais plus fermée vers l'Espagne.

Un périple de 3 ans pour Ousmane, et la mort frôlée plusieurs fois

Les associations suppléent aux manques des institutions" (Jon de SOS Racisme, Irun)

Ce qui est certain à Irun, tout le réseau associatif s'est mobilisé pour venir en aide aux migrants. "Les associations suppléent aux manques des institutions" estime Jon. Ainsi à La Kaxita, l'ancien Gaztetxe, un centre associatif autogéré, ce sont les associations qui assurent les repas du soir. Mêmle chose lorsque les services d'accueil sont fermés les weekend.

La Katixan elkartasuna antolatzen dute

La préfecture et les services de police doivent se réunir ce mercredi pour faire le point sur la situation des migrants à la frontière franco-espagnole d'Hendaye