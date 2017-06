Pédopornographie : Europol demande l'aide du public pour identifier victimes et criminels

L'Office européen des polices, Europol, a lancé jeudi un site internet dévoilant des objets du quotidien repérés à l'arrière-plan d'images pédopornographiques, des indices susceptibles d'aider les enquêteurs à retrouver les pédophiles et leurs victimes.

Europol, qui coordonne le travail de la police criminelle à travers l'Europe, lance ce jeudi une plateforme dédiée à la lutte contre la pédopornographie. Sur ce site intitulé "Stop Child Abuse", les autorités mettent en ligne des photos, en espérant que les internautes identifient des indices sur ces clichés.

Des objets du quotidien qui peuvent se révéler décisifs

Une marque de shampoing, la couverture d'un magazine, un sac de courses ou encore le motif d'un papier peint, ils pourraient permettre aux polices de retrouver et sauver les victimes mais aussi d'interpeller les auteurs de ces abus. Les vingt images présentent "des objets sans intérêt qui peuvent parfois finir par devenir une piste-clé dans une investigation", a déclaré Steven Wilson, chef du Centre européen de cybercriminalité (EC3) d'Europol.

Comment ? En reconnaissant et signalant (de façon anonyme pour les internautes), "des éléments précis qui pourraient être uniques dans une région du monde, un pays ou encore une ville ou un village en particulier", a souligné Steven Wilson. "Une fois l'origine de l'objet identifiée, Europol travaillera avec les forces de police compétentes dans un pays et, avec un peu de chance, cela mènera à l'identification de la victime et à l'arrestation du coupable". Il y a déjà eu des précédents, comme avec un trampoline reconnu sur une image et vendu exclusivement en Irlande, qui a permis de remonter la trace d'une victimes mais aussi d'arrêter le pédophile.

Internet, terreau de la pédopornographie et de la pédophilie

L'année dernière, Europol avait averti que l'abus sexuel d'enfant en ligne et le harcèlement sexiste étaient en hausse sur internet. Les réseaux criminels et pédophiles utilisent souvent le "Dark Web", la face cachée d'internet, pour distribuer anonymement des images pédopornographiques en ligne. Cette fois, la toile peut servir à lutter contre ce fléau. "Ce projet cherche à utiliser l'étendue mondiale d'internet pour autoriser le public à contribuer à cette investigation et jouer un véritable rôle dans la prévention de la maltraitance des enfants dans le monde", a déclaré le directeur d'Europol, Rob Wainwright.