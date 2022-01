PFUE : 1.850 membres des forces de l'ordre mobilisés à Brest

Les ministres européens de la Défense et des Affaires étrangères sont attendus à Brest (Finistère) jeudi et vendredi pour des réunions informelles. Cet événement, qui ouvre véritablement la présidence française de l'Union européenne, se déroulera avec un imposant dispositif de sécurité.

550 policiers, gendarmes et militaires locaux appuyés par 1.300 renforts. Sécurité maximale dès ce mercredi à Brest où les premières délégations étrangères doivent arriver dans l'après-midi. En tout, ce sont donc 1.850 membres des forces de l'ordre qui seront mobilisés pendant trois jours sous le commandement du préfet du Finistère.

Événement majeur

Ces effectifs seront chargés d'escorter les délégations de l'aéroport ou de la gare jusqu'aux Capucins et d'assurer la sécurité des personnalités et des lieux. En plus des 54 ministres européens (les 27 de la Défense et les 27 des Affaires étrangères), plus de 150 de leurs collaborateurs et 180 journalistes de toute l'Europe feront le déplacement à la pointe bretonne. Ils seront hébergés dans une dizaine d'hôtels du pays de Brest.

"C'est un événement majeur de la présidence française de l'Union européenne, c'est la première réunion ministérielle informelle et la première aussi en dehors de Paris, explique David Foltz, directeur de cabinet du préfet du Finistère. Qui assure que "l'objectif est que la vie continue autour, on ne va pas perturber la vie économique, la vie sociale ni les transports, c'est vraiment surtout autour des Capucins que le périmètre sera figé".

Les drones interdits

Les manifestations prévues jeudi, celle des enseignants et le pique-nique militant pour la paix, sont autorisées. Plusieurs arrêtés sécuritaires ont toutefois été pris, notamment l'interdiction d'utiliser des drones et aéronefs jusqu'au 14 janvier dans le communes de Brest, Guipavas, Le Conquet, Plougonvelin et Porspoder.

Sur le plan sanitaire, le protocole sera drastique avec l'obligation pour chaque participant -y compris les ministres- de présenter un test négatif de moins de 24h pour pénétrer aux Capucins. Les distances seront respectées en toutes circonstances, et la restauration sera uniquement assise. Une zone de tests antigéniques, une infirmerie ainsi qu'un poste médical avancé seront installés sur le site.

Toutes les équipes de l'État dans le Finistère seront mobilisées pour que cet événement soit une réussite. "Nous sommes prêts", assure le préfet, Philippe Mahé. Si tout se passe bien, l'exemple brestois pourrait servir de modèle à Amiens, Strasbourg et Lille, les prochaines villes à accueillir ces réunions ministérielles.

Info pratique Une plateforme téléphonique commune a été mise en place par la ville de Brest et la préfecture du Finistère pour informer le public. Deux numéros sont à la disposition des habitants : le 02 98 00 80 80 (pour se renseigner sur le fonctionnement des services municipaux) et le 08 11 00 06 29 (pour les questions d'accès et de périmètre de sécurité).