Philippe Saurel décoré par Vladimir Poutine

Montpellier, France

Ce lundi 4 novembre, Philippe SAUREL, Maire de Montpellier, Président de Montpellier Méditerranée Métropole a été décoré de la médaille de l'Ordre de l'Amitié de la Fédération de Russie par Vladimir POUTINE. C'est à l'occasion de la Fête de l'Unité nationale, que parmi 15 récipiendaires venus de tous les continents, Philippe SAUREL a reçu cette distinction qui, vient saluer "les actions fructueuses de rapprochement et d'enrichissement mutuel des cultures nationales et populaires avait détaillé Sergey Molchanov, consul général de Russie dans son courrier adressé au futur récipiendaire cet été. Le Président de la Fédération de Russie souligne lui " l'importance des accords signés entre les Villes comme éléments déterminants de la diplomatie internationale".

Philippe SAUREL, a rappelé pour sa part qu'il ne peut y avoir d'Europe forte sans la Russie. Il a également tenu à rendre tout particulièrement hommage aux soldats russes tombés à la bataille de Stalingrad et a réaffirmé le rôle précurseur des Russes (Youri Gagarine) dans la conquête de l'espace.

A l'issue de la cérémonie, le maire de Montpellier, seule personnalité française a avoir reçu cette décoration, a été convié à la table du Président russe.

Montpellier et la Russie, une longue histoire d'amitié

C'est à l'initiative de Georges Frêche, alors Maire de Montpellier, que sont nées les relations entre la cité méditerranéenne et la Russie.

En 2011, elles se sont concrétisées par un accord de coopération avec Obninsk, cité de l'espace et la Région de Kalouga.

A nouveau en 2017, avec la visite de Philippe SAUREL en Russie, cette collaboration s'est renforcée via la signature d'un accord entre Montpellier Méditerranée Métropole et la Région de Kalouga. Au coeur des échanges : la technologie, l'innovation, la santé, la culture, le tourisme et le sport.