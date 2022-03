PHOTOS - Amiens : rassemblement pour la paix en Ukraine ce samedi sur le parvis de l'hôtel de Ville

Une petite centaine de personnes se sont rassemblées, ce samedi matin, sur le parvis de l'hôtel de Ville d'Amiens pour dire non à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Des familles ukrainiennes ont pris la parole et dénoncé l'offensive menée par le président russe Vladimir Poutine.