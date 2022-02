PHOTOS - Au cœur de l'escadron franco-allemand de la base aérienne d’Évreux

Ce jeudi, un accord technique a été signé pour l'exploitation conjointe des avions à Évreux. aient posé la première pierre du futur escadron de transport tactique franco-allemand. Quinze mois plus tard, l'escadron est opérationnel après une prise de commandement en septembre 2021 par le lieutenant-colonel Franck, secondé par un officier allemand. "C'est un escadron unique en Europe" avance l'officier, "dans le but d'acquérir, de maintenir une flotte mixte d'avions C-130J".

L'entrée du bâtiment de l'escadron où la langue de travail au quotidien est l''anglais © Radio France - Laurent Philippot

L'intérêt de cet escadron, expliqué par son commandant, le lieutenant-colonel Franck Copier

Ce jeudi, un accord technique a été signé pour l'exploitation conjointe des avions à Evreux.

Au cenyre, la colonelle Solène Le Floch, commandante de la base 105, entouré du lieutenant-colonel Franck, commandant de l'escadron et de son second, l'Oberstleutnant Maik © Radio France - Laurent Philippot

Pilotes français et allemands travaillent ensemble en équipage mixte. Et si l'escadron est toujours dirigé par un officier français, c'est un officier allemand, le lieutenant-colonel Armin, qui a pris la tête de la division maintenance qui regroupe des mécaniciens des deux pays.

Dix avions C-130J

Il y a actuellement quatre avions français sur la B.A. 105 et l’arrivée du premier avion allemand est prévue le 17 février 2022.

Il y a trois hangars où les avions sont suivis pour les opérations de maintenance © Radio France - Laurent Philippot

Ces avions de transport peuvent remplir plusieurs missions : transport de matériel ou de militaires, ainsi que des évacuations sanitaires comme à l'occasion de l'opération Apagan en Afghanistan en août 2021. "Un avion a été envoyé avec des équipages aux Émirats Arabes Unis et a effectué en une dizaine de jours six rotations sur Kaboul pour extraire six cents passagers et quelques tonnes de fret" rappelle le commandant de l'escadron

En cinq minutes, il est possible de charger ou décharger cinq palettes dans cet avion de transport © Radio France - Laurent Philippot

Actuellement, deux avions KC-130J sont équipés pour faire du ravitaillement en vol d'avions de chasse ou d'hélicoptères.

Un tuyau est fixé à ce pod qui permet le ravitaillement en vol et augmente l'autonomie des avions de chasse qui peuvent faire Paris- La Réunion en une seule fois © Radio France - Laurent Philippot

REPORTAGE - Au cœur de l'escadron franco-allemand de la BA 105 d’Évreux Copier

Le cockpit du KC-130J © Radio France - Laurent Philippot

22 familles allemandes ses sont installées dans l'Eure avec 36 enfants, scolarisés pour la plupart à Évreux. À terme, un fois complet en 2024, l'escadron franco-allemand comptera 10 avions, financés à 40% par la France et à 60% par l'Allemagne et 260 personnels militaires et civils