PHOTOS - Des centaines de sacs de dons pour le Maroc collectés à Dijon

"Quand j'ai vu qu'il y avait une collecte pour le Maroc, je n'ai pas hésité une seconde", confie, émue, Maryse, habitante du quartier des Grésilles à Dijon. A bout de bras, elle porte des gros sacs remplis de vêtements chauds qu'elle vient déposer au point de collecte place Galilée. Là-bas, les bénévoles de l'association Bourgogne-Maroc , à l'origine de la collecte, accueillent les habitants. Leurs dons sont ensuite triés puis rangés dans des cartons. Il y là principalement des vêtements chauds, des médicaments, des couvertures et des produits pour les enfants et bébés.

Lionel Rousseau, président de l'association Bourgogne-Maroc (à droite) accueille cet habitant de Dijon au point de collecte © Radio France - Charlotte Schuhmacher

L'association Bourgogne-Maroc organisait une collecte pour le Maroc, lundi 11 septembre place Galilée à Dijon © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Lionel Rousseau, président de l'association Bourgogne-Maroc, a lancé un appel aux dons dès le dimanche 10 septembre, au lendemain du terrible séisme au Maroc qui a fait plus de 2.000 morts et autant de blessés. "Mon téléphone n'a pas arrêté de sonner depuis. Beaucoup de personnes veulent faire un don, qu'ils aient des liens ou non avec le Maroc. On le voit encore aujourd'hui, avec tous les dons qui sont apportés ici, place Galilée."

Un élan de solidarité qui émeut aussi beaucoup Nora El Mesdadi, conseillère municipale de Dijon, touchée de près par ce drame.

La collecte en photos

