PHOTOS - Guerre en Ukraine : Près de 500 personnes rassemblées en soutien au peuple ukrainien à Pau

L'hymne ukrainien a résonné sur la place Royale de Pau, ce lundi midi, où près de 500 personnes étaient rassemblées contre la guerre menée par Vladimir Poutine et en soutien au peuple ukrainien. Des personnalités politiques de tous bords, des membres des communautés ukrainienne et russe, ensemble, des Béarnais... ce moment de solidarité était à l'initiative du maire de Pau François Bayrou, qui a dénoncé dans un discours "le projet fou, expansionniste, de Vladimir Poutine dont on pensait qu'on ne le reverrait jamais".

Des élus Béarnais de tous bords étaient réunis autour de François Bayrou pour l'occasion. © Radio France - Manon Claverie

"Nous avons tous une responsabilité, a-t-il poursuivi. Le lancement de cette conquête militaire a fait l'effet d'un électrochoc sur tous les peuples que nous constituons", même si, "lorsqu'on relit l'Histoire on s'aperçoit que ce plan est en marche depuis des années. Peut-être même depuis son installation au pouvoir". Le maire de Pau a indiqué qu'il allait "chercher des moyens plus directs d'aider le peuple ukrainien", que nous allions "devoir accueillir des réfugiés ukrainiens", avant d'ajouter que ce rassemblement avait aussi le sens "d'un soutien admiratif au dirigeant ukrainien qui résiste" et de conclure : "Vive l'Ukraine libre !"

Dans le cortège des Russes, des Ukrainiens, ensemble pour dire non à la guerre. © Radio France - Manon Claverie

Des personnalités politiques d'opposition se sont ensuite exprimées comme le maire de Billère Jean-Yves Lalanne, appelant à "aller au-delà des rassemblements en accueillant des réfugiés, quels qu'ils soient, ukrainiens mais pas seulement". Le responsable communiste Olivier Dartigolles, les députés David Habib, Josy Poueyto et Jean-Paul Mattei, arrivés ensemble bien que pas du même bord politique, ou encore la députée européenne Laurence Farreng ont également pris la parole.

Beaucoup d'émotion à ce rassemblement de soutien au peuple ukrainien. © Radio France - Manon Claverie

Parmi les citoyens réunis, quelques dizaines d'Ukrainiens ou de Russes ont fondu en larmes au moment où l'hymne ukrainien a retenti.

"Il faut arrêter Poutine par tous les moyens !" demande Luba, dont la famille habite dans la région de Kiev, en Ukraine.