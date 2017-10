PHOTOS - La Californie ravagée par des incendies meurtriers

L'Etat de la côte ouest américaine est ravagé depuis dimanche par des feux qui ont calciné déjà près de 70.000 hectares. 23 personnes sont mortes, selon un dernier bilan, 3.500 bâtiments ont été détruits, et selon les secours, la situation va continuer à empirer.

Ce sont les incendies les plus meurtriers sur place depuis 1991 : depuis dimanche, le nord de la Californie est ravagé par les flammes. Au moins 70.000 hectares sont partis en fumée, et 23 personnes sont mortes, selon un dernier bilan, qui pourrait s'alourdir, puisque 550 personnes n'ont toujours pas été localisées. L'incendie baptisé "Tubbs", qui sévit près de la ville de Santa Rosa, la plus grande ville de la zone, a tué à lui seul onze personnes.

Un homme regarde les débris de sa maison après les incendies de Californie © AFP

Mais il y a en réalité 22 incendies différents, dont les causes n'ont pas encore été établies. Ils sont attisés par la sécheresse et des vents forts, et le responsable du département californien des forêts et de la protection incendie prévient : "La situation va continuer à empirer avant que ça ne s'améliore. Ces incendies brûlent littéralement plus vite que ne peut courir un pompier dans certaines zones."

Des arbres brûlent dans un vignoble en Californie © AFP -

Des milliers d'habitants ont été contraints de fuir leurs maisons : plus de 25.000 dans le seul comté de Sonoma, au nord de San Francisco. Et plusieurs exploitations de cette région viticole ont été détruites. 3500 bâtiments en tout sont partis en fumée, notamment à Santa Rosa, où des quartiers entiers ont brûlé.

Un quartier détruit dans la ville de Santa Rosa © AFP -