VIDEO - Les ambulanciers français ont livré quinze ambulances samedi à l’Ukraine dont un véhicule d’Avignon

Le convoi de 15 ambulances parties chacune de leur côté en France pour un point de ralliement dans l'est a rejoint la frontière de l’Ukraine en Roumanie après être passé par la Hongrie. Trois jours à traverser l’Europe pour notamment l’ambulance donnée par la société Jussieu Secours Avignon.

A l'arrivée des ambulance à la frontière, francais et ukrainiens célébrent devant l'objectif ce moment de partage et de solidarité

Ces quinze premières ambulances chargées de plus de matériel médical offertes aux ambulanciers ukrainiens seront suivies de quarante-cinq autres avec trois nouveaux convois d’ici fin avril. Une initiative du collectif qui s'est créé dans l’urgence et la solidarité spontanée le 28 février '' le collectif ambulanciers Solidarité France-Ukraine''.

Une de ces ambulances est partie du Pontet le mercredi 8 mars avec au volant le directeur de la société Jussieu Secours Avignon, Frank Foray . Tous ces ambulanciers français ont transmis les véhicules au poste frontière roumain de Sighetu Marmatiei et sont ensuite repartis en bus vers la France . Ce sont des bénévoles ukrainiennes, en lien avec l'association Aide médicale et caritative France-Ukraine, qui sont venues reprendre le volant, exprimant pour l’occasion la plus grande gratitude face à cet engament. L’ambulance avignonnaise est partie elle pour rejoindre la capital Kiev encerclée quasiment par l’armée russe.

Jussieu Secours Avignon prépare une autre ambulance et recherche la compétence solidaire d’un mécanicien pour monter le moteur neuf qu’elle a acheté pour remplacer l’ancien hors d’usage.

. - Collectif ambulanciers Solidarité France-Ukraine

Deux des bénévoles ukrainiennes venues prendre le volant pour passer la frontière - Collectif ambulanciers Solidarité France-Ukraine