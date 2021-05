PHOTOS : Manifestation pro-palestinienne à Montpellier : "Mais quand est-ce que ça va s'arrêter?"

Organisée à l'appel de plusieurs associations et collectifs, une manifestation en soutien à la Palestine a eu lieu à Montpellier, comme dans plusieurs villes en France, ce samedi 14 mai 2021. 300 personnes se sont rassemblées au centre commercial Saint-Paul de la Paillade, à 10h30. Après des prises de parole, le cortège a marché dans le quartier à partir de 12h. A Béziers, ils étaient une petite centaine. Depuis lundi dernier, Israéliens et Palestiniens s'affrontent au Proche-Orient. Selon les chiffres officiels, plus d'une centaine de personnes sont mortes (100 côté palestinien, 9 côté israélien).

Depuis que je suis toute petite c'est comme ça. Et maintenant, je suis grand-mère, et c'est toujours comme ça! Mais ça va durer jusqu'à quand? - Malika Laja, une manifestante palestinienne

Dans le cortège, les manifestants sont révoltés du fait que ce conflit dure. "Je me souviens, avec mes parents et mes grands-parents, c'était déjà comme ça, se rappelle Malika Laja, une manifestante âgée de 64 ans. Vous vous rendez-compte? Cette angoisse de voir les gens mourir comme ça... On a grandi avec. On vit au quotidien avec! Mais il faut qu'ils trouvent une solution! On en a assez!"

Christine est Palestinienne. A 21 ans, elle étudie le droit en France. Depuis plusieurs années, elle tente de sensibiliser au conflit israélo-palestinien sur les réseaux sociaux. "En ce moment, il y a tout le monde qui me demande ce qu'il se passe en Palestine, explique la jeune femme. C'est ça qui est le plus choquant pour moi, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas. Alors que ça a toujours été comme ça."

Selon l'association des Palestiniens du Languedoc-Roussillon, les violences ne risquent pas de s'arrêter tant que l'ONU n'est pas plus sèvre avec Israël.