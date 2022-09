PHOTOS - Mort d'Elizabeth II : il y a 50 ans, la visite de la reine en Provence

En 1972, en marge da sa deuxième visite d'État en France, la reine Elizabeth, accompagnée de son époux, le prince Philip, et de son fil et héritier, Charles, avait passé 24 heures en Provence pour un séjour purement touristique.

Après une visite très protocolaire à Paris, lors de laquelle la monarque britannique avait rencontré le président Georges Pompidou, et un rendez-vous plus privé avec son oncle le duc de Windsor, qui avait abdique en 1936 ouvrant la voie au trône pour la jeune princesse Elizabeth, la famille royale avait embarqué le 17 mai 1972 pour Nîmes.

Au programme de ces 24 heures de séjour en Provence, les monuments antiques d'Arles, un survol de la Camargue en hélicoptère, un gin-tonic et un déjeuner à Fonvieille, un tour express du Palais des Papes à Avignon, un tea-time à Saint-Rémy-de-Provence, un dîner "intime" de 30 convives suivi d'une nuit aux Baux-de-Provence et puis s'en vont vers la Normandie, via Marignane.

Elizabeth II et le prince Philip leur arrivée à Nîmes le 17 mai 1972 © AFP

Le prince Charles et sa mère à Arles, le 17 mai 1972 © Getty - Alain Nogues

La reine à Arles devant les arènes, le 17 mai 1972 © AFP - Jean-Pierre Loth / INA

Elizabeth II aux Baux-de-Provence, le 18 mai 1972 © AFP