PHOTOS - Perpignan rend hommage aux victimes des attentats en Espagne

Les Perpignanais ont déposé ce samedi des bougies, des fleurs et des mots en soutien aux victimes des attentats en Espagne. L'endroit n'a pas été choisi au hasard, la place Catalogne au pied de la statue de Dalí.

Des Perpignanais ou quelques touristes, ils ont déposé une bougie, une petit mot ou encore des fleurs ce samedi au pied de la statue de Dalí sur la place Catalogne. Un lieux transformé en espace de recueillement pour les victimes des attentats à Barcelone et Cambrils.

"C'était presque obligatoire" reconnaît Gilbert. Avec le maillot du FC Barcelone sur le dos, ce Perpignanais a tenu à allumer une petite bougie rouge pour "ses frères catalans". "Quand on est catalan, on est catalan. Il n'y a plus de frontières" ajoute-t-il.

Une solidarité qui touche énormément Clara. Derrière ses grandes lunettes de soleil, cette Barcelonaise a encore du mal à parler des attentats en Espagne. "Quand je vois les messages, ça me fait chaud au cœur et en même temps j'ai envie de pleurer" explique-t-elle.

Le peuple catalan solidaire avec les victimes des attentats en Espagne © Radio France - Romain Berchet

Quelques mots en espagnol pour les victimes des attentats © Radio France - Romain Berchet

Sécurité renforcée

Sur la place Catalogne, la sécurité a été renforcée ce samedi matin. Des blocs en béton ont été installés tout au tour pour la protéger d'un éventuel véhicule bélier.

Des blocs de béton installés tout au tour de la place Catalogne à Perpignan © Radio France - Romain Berchet