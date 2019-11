PHOTOS - Quand Donald Trump pose sur Twitter en Rocky Balboa

Après qu'il a décoré un chien militaire à la Maison blanche, Donald Trump fait une fois de plus le "buzz" sur les réseaux sociaux. Cette fois, le président américain poste un photomontage sur son compte Twitter. Son visage collé au torse musculeux du boxeur fictif Rocky Balboa. Sans un mot. Et la toile s'enflamme.

Faire taire les rumeurs sur son état de santé

L'image ne cesse de faire rire sur internet. En moins de 24 heures, plus de 500.000 réactions directes, quasi 150.000 partages et presque autant de commentaires, tous plus loufoques les uns que les autres. Les internautes détournent forcément l'image :

Mais pourquoi une telle sortie de Donald Trump ? Le président américain bat en brèche les rumeurs qui le disent affaibli, sujet à des douleurs à la poitrine. Mardi soir, en Floride, il a du se défendre devant ses partisans, d'avoir fait une crise cardiaque. En effet, Donald Tump ne portait pas de cravate ce soir là, "Et c'est vrai, je ne portais pas de cravate. Pourquoi est-ce que je porterais une cravate si la première chose qu'ils font c'est me dire : Enlevez votre chemise, monsieur, montrez-nous ce torse magnifique", a répondu le président américain devant la foule.