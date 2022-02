Ils se sont mobilisés pour rendre hommage à l'Ukraine et en guise de soutient. Ce rassemblement s'est tenu à l'initiative de l'association géorgienne de Reims. Plus de 150 personnes se sont mobilisées.

PHOTOS. Retour sur le rassemblement pour l'Ukraine à Reims, plus de 150 personnes se sont mobilisées

Plus de 150 personnes se sont rassemblées ce samedi 26 février devant la mairie de Reims.

"On est tous contre la guerre, contre cette guerre et pour la paix", affirme l'ensemble des manifestants. Ils sont venus en nombre avec des pancartes pour la paix des drapeaux ukrainiens sur les épaules ou encore des couleurs jaunes et bleues pour représenter l'Ukraine dessinées sur les joues. Le rassemblement s'est tenu ce samedi 26 février après-midi au niveau de l'esplanade Simone Veil à Reims, soit devant l'hôtel de ville.

"C'était la seule chose que l'on pouvait faire pour soutenir l'Ukraine", affirme une manifestante. © Corbis - Mélanie Cousin

Alex, étudiant à Reims vient d'Ukraine. Toute sa famille et ses amis sont actuellement à Kiev. Il a déjà organisé plusieurs mobilisations devant son école Sciences po à Reims. Ce rassemblement lui donne un peu de baume au cœur, lui qui ne dort plus depuis près d'une semaine.

Alex, étudiant ukrainien de Sciences politiques avec le drapeau de son pays sur les épaules, compte continuer de se mobiliser dans les jours qui viennent. © Radio France - Mélanie Cousin

La communauté russe se mobilise

Les Russes de Reims ont aussi organisé un rassemblement devant le palais de justice de Reims pour montrer leur désaccord avec la politique de Vladimir Poutine. Tous brandissaient des pancartes pour la paix. Ils ont ensuite rejoint le plus gros rassemblement au niveau de la mairie de Reims.

Les russes de Reims se sont aussi rassemblés quelques minutes avant devant le palais de Justice de Reims pour montrer leur soutien. Ils ont ensuite rejoint le rassemblement sur l'esplanade Simone Veil. © Radio France - Mélanie Cousin

D'autres mobilisations pour l'Ukraine devraient être organisées dans les prochains jours.