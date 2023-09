PHOTOS - Séisme au Maroc, une équipe de secours de Seichamps en intervention

Les secouristes lorrains de l 'association FIRE (French International Rescue Experts) de Seichamps au cœur du chaos au Maroc, frappé le week-end dernier par un puissant séisme qui a fait plus de 2.900 morts selon le dernier bilan officiel . "On se consacre à la recherche de victimes ensevelies, décrit par téléphone Landry Richard, chef des opérations pour l'association, sachant que les espoirs de retrouver des gens encore vivants s'amenuisent au fur et à mesure du temps qui passe."

"Extraire les victimes des décombres"

L'équipe FIRE est constituée d'un médecin, une sage-femme, quatre infirmières, deux ingénieurs et de pompiers, tous rompus aux interventions dans le cadre de catastrophe naturelle. Ils sont arrivés lundi matin à l'aéroport de Marrakech, où ils ont dû montrer "patte blanche, car notre venue de France n'a pas été forcément facile à négocier", se souvient Landry Richard, qui rappelle que Paris n'a toujours pas le feu vert de Rabat pour lancer des opérations humanitaires.

Ils se sont ensuite rendus à Taroudant, à six heures de route vers le sud-ouest du Maroc, dans un camp de base, avant de rejoindre les zones les plus sinistrées, dans l'arrière pays. "Le but est d'extraire les victimes des décombres, mais l'expérience nous montre que la plupart du temps, les personnes sont décédées, regrette le secouriste, et la particularité de l'architecture des maisons, laissent moins de chances de survies." Les bâtiments qui se sont effondrés ont été fabriqués à base de terre, ce qui a généré de grandes quantités de poussières, "qui rentrent dans les poumons, et ne laissent aucune chance aux personnes ensevelies", ajoute Landry Richard.

Un secouriste de l'association FIRE (à droite) avec un autre secouriste français. - Association FIRE

L'ensemble des interventions se font sous la houlette des autorités locales qui ont aiguillé l'association FIRE de l'aéroport jusqu'au théâtre des opérations. "Nous sommes en capacité de déployer une tente médicale, où on peut recevoir jusqu'à deux patients couchés. L'idée est de créer un petit dispensaire pour les personnes qui en ont besoin", détaille le président de FIRE. L'intervention va durer jusqu'à ce dimanche 17 septembre.