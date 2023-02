PHOTOS - Séisme en Turquie : 35 sauveteurs des Pompiers de l'urgence internationale sur le départ

"Les dégâts, selon nos informations, sont majeurs", explique le colonel Philippe Besson, président des Pompiers de l'urgence internationale. "On commence à avoir l'habitude", explique-t-il encore, alors qu'un séisme de magnitude 7,8 a touché le Turquie, à la frontière avec la Syrie près de la ville de Gaziantep. Il va partir avec 35 sauveteurs, trois chiens, des médecins et infirmiers (mobilisés partout en France, ndlr) pour la Turquie. Son équipe devrait être opérationnelle dans la nuit de mardi à mercredi.

"On emmène du matériel de coordination pour les opérations, du matériel médical, pour les équipes de secours et de recherche des victimes et du matériel pour la logistique sur place, des batteries et groupes électrogènes par exemple", détaille Philippe Besson. Tout ça sera transporté dans un avion cargo et le reste dans un avion passager.

"La mission principale, c'est la recherche des victimes dans les décombres. La zone est extrêmement étendue. Le séisme est très puissant. La magnitude est très élevée, 7,8 ce n'est pas fréquent. Une profondeur de 12 kilomètres", explique encore Philippe Besson.

Les secouristes des Pompiers de l'urgence internationale se rejoindront tous à Paris dans la nuit de lundi à mardi pour décoller vers la Turquie et espérer arriver sur la zone de la catastrophe dans la nuit de mardi à mercredi.

Phillipe Besson (en noir) coordonne le départ de ses bénévoles vers la Turquie, touchée par un séisme de magnitude 7,8 ce lundi, à la frontière syrienne. © Radio France - Bastien Thomas

Les équipes des pompiers de l'urgence internationale n'ont pas de temps à perdre et préparent tout le matériel nécessaire pour se rendre en Turquie. © Radio France - Bastien Thomas